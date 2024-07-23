Scooter sürücüsüne ceza kesildi

Alkol aldıktan sonra scootera binen ve kontrolsüz sürüş esnasında bir yaşlıya çarpan tasarım üniversite öğrencisinin aracına mahkeme kararıyla el konuldu. Sarhoş sürücünün de 18 ay boyunca scooter kullanması yasaklandı.

Moskova'nın batısında meydana gelen bir kazanın ardından açılan davada suçun kesinleşmesi sonrası ilk kez icra memurları elektrikli bir scootera el koyarak trafikten men etti.

Açıklamada "Suçun tekrarlanan niteliği nedeniyle mahkeme suçun işlenmesinde kullanılan araca el konulmasına ve devletin mülkiyetine geçmesine karar verdi" denildi.

Uzmanlar elektrikli scooter davasının Rusya tarihinde bir ilk olduğu ve emsal teşkil edeceğine dikkat çekiyor.