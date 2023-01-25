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Scooterlar için yeni düzenlemeler yolda: Sensörle takip edilecek

Uygunsuz scooter kullanımıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Meydana gelen kazalar sebebiyle de yeni düzenlemeler getirilmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerle scooterlara ağırlık sensörü takılacak ve araçların hızına uydu üzerinden müdahale edilebilecek.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 04:22
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Scooterlar için yeni düzenlemeler yolda: Sensörle takip edilecek

Scooterlar için yeni düzenlemeler yolda: Sensörle takip edilecek
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İstanbul Kadıköy Belediyesi’nin uygunsuz park edilen scooterları toplatma kararı alması Türkiye’de; Paris’te scooter’lar için referandum planlanması ise Avrupa’da tartışmalara neden oldu.

Hürriyet'ten Aysel Alp'ın haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, scooterların güvenli kullanımı için taslak çalışması hazırlıyor.

Bakanlığın taslak çalışması uygulamaya girerse, bir scooter’a aynı anda iki kişinin binmesini önlemek için sensörler takılacak.

Çalışma kapsamında hız sınırı saatte 50 km’nin üzerinde olan yollarda scooter kullanımına uydu üzerinden müdahale edilecek. Böylece hız limiti 80 km olan bir yolda scooter’ın hızı önce 10’a, ardından 5’e düşürülecek ve durması sağlanacak.

Dünyada scooter kazalarının en önemli nedenleri olarak, iki kişiyle kullanım ve 50 km’nin üzerinde hıza çıkmak gösteriliyor. Yeni yönetmelikle bu nedenlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

14 Nisan 2021 yönetmeliğinin dünyada scooter ile ilgili ilk düzenleme olduğuna dikkati çeken yetkililer, "Bu yönetmelik Rusya, Çin tarafından inceleniyor. Şu anda çalıştığımız sensör ve uydudan müdahale tedbirleri de dünyada ilk olacak" değerlendirmesinde bulundu.

“SCOOTERLARIN YAYA YOLLARINDA KULLANIMI KESİNLİKLE YASAK”

"25 kilometre hızla scooter kullanan 90 kilo ağırlığındaki bir sürücü, yayaya çarptığında kırığa, kafa travmasına, korkuya, paniğe neden olabiliyor. Bu hız sınırının düşürülmesi düşünülüyor mu” sorusu üzerine yetkililer şu yanıtı verdi:

"Scooterların yaya yollarında kullanımı kesinlikle yasak. Scooterlar, bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa buralarda, yoksa taşıt yolunda kullanılabilir, kaldırımlarda kullanılamaz. Yerel yönetimlerin hız limitini il ve ilçelerin yol durumlarına göre 25 km’nin altına indirme yetkisi var. Mesela Ankara ve İstanbul’da 20 km/s’ye düşürüldü. İsteyen belediye bunu 15 km/s’e de indirebilir."

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