Scooter'larda yeni dönem. Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor

E-skuter'da vatandaşların yoğun olduğu bazı ilçelerde saatte 20 km olan hız sınırının 12,5 kilometreye düşürülmesi teklifi kabul edildi. Buna göre; Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerde e-skuter hız sınırı, saatte 12.5 kilometre olarak belirlendi.

UKOME'DEN SERVİSLERE DE YENİ DÜZENLEME

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos Ayı Olağan Toplantısı’nda öğrenci ve personel servis taşımacılığının düzenlemesi teklifi kabul edildi. Buna göre, servis hizmeti veren özel okulların özel hizmet veren servislerin yanı sıra UKOME’de alınan fiyat tarifesine uygun servis bulundurması ve veliye sunması zorunlu oldu.