Seat'tan özel kredili kampanya

ERCAN KARACA - YENİÇAĞ

Seat, Türkiye’de bulunan modelleri için özel faiz oranlı taşıt kredileri sunmaya devam ediyor. Tavsiye edilen başlangıç fiyatı 795 bin TL olan SEAT Ibiza ve 923 bin TL olan SEAT Arona, 12 ay vadeli 300 bin TL kredi tutarı için aylık yüzde 1,79 faiz oranıyla sunuluyor.

Ayrıca, tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1 milyon 782 bin 500 TL olan SEAT Tarraco, 1 milyon 515 bin 500 TL olan SEAT Ateca ve 1 milyon 245 bin TL’den başlayan SEAT Leon modelleri ise 12 ay vadeli 222 bin TL krediye sıfır faiz imkanıyla alınabiliyor.