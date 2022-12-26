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Tuvalet kağıdı ve kağıt havluda büyük tehlike

Tuvalet kağıdı ve kağıt havlunun yumuşak olması için tehlikeli bir kimyasal olan ‘formaldehit’ kullanılıyor. Formaldehit, cildinizi tahriş ediyor. Ayrıca mis gibi kokması için yapay koku kullanılıyor. Kokulu kağıtlar enfeksiyona neden oluyor.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 09:38
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Sebebi canınızı çok sıkacak. Tuvalet kağıdı ve kağıt havluda büyük tehlike

Tuvalet kağıdı ve kağıt havluda büyük tehlike
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Yeniakit'in haberine göre, tuvalet kağıdı kullanan vatandaşlara açıklama yapıldı. Tuvalet kağıdı ile ilgili gerçekleri duyunca herkes şok olacak. Çoğu insan hayatında tuvalet kağıdı kullanırken sağlık açısından tehlikeli olabileceğini düşünmez. 

Tuvalet kağıdın marketten alıyoruz ama sık sık kullanılan tuvalet kağıdının aslında zararı da büyük. Tuvalet kağıdı ve kağıt havlunun sağlınıza zarar vereceğini hiç düşündünüz mü? En sağlıklı tuvalet kağıdı var mı? Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu fiyatlarındaki zamlar, tüketiciyi canından bezdirmesi de cabası. 

Çoğu Asya ülkesinde tuvalet kağıdı kullanılmıyor! Çünkü, bunun bir nedeni var. Korona virüs salgınının başladığı dönemde kişisel hijyenin demirbaşı olan tuvalet kağıdı, stoğu tükendiği için çoğu Avrupa ülkesinde kısa bir tuvalet kağıdı krizi bile yaşanmıştı.

TAHRİŞ EDİYOR

Kokulu tuvalet kağıtları güzel kokuyor, evet. Ancak çekici parfümler alerjilerinizi tetikleyebilir ya da yeni bir alerji edinmenize sebep olabilir.

Tuvalet kağıdı bir hijyen ürünü olmasına rağmen, çoğu firma ‘ticari sırlar’ hakkına sığınarak içeriğini paylaşmıyor. Ancak tuvalet kağıdında yumuşak ve sert olması için tehlikeli bir kimyasal olan ‘formaldehit’ kullanılıyor.

Formaldehit, cildiniz için tahriş edici bir özelliğe sahiptir. Ayrıca gözünüzün, derinizin ve boğazınızın daha hassas hale gelmesine sebep olur.

Firmalar tuvalet kağıdını adeta bir çiçek bahçesi gibi kokutmak için birçok yapay koku kullanıyor. Bu yapay kokular pH dengesi ile oynar hem de enfeksiyon kapmanıza yol açma tehlikesini barındırır. Tuvalet kağıdı seçiminiz üreme sisteminizin sağlığını dahi etkileyebilir.

ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Tuvalet kağıdı zararları kısaca;

Geri dönüştürülmüş tuvalet kağıdı kullanımı bilinçli bir seçim gibi görünebilir, ancak içlerinde endokrin bozucuları olan Bifenol A veya BPA barındırıyorlar. BPA, kimyasal olarak doğurganlık işlevi için önemli olan östrojen hormonuna benzerdir. 

Tuvalet kağıdının hoş kokması için yapay koku kullanılıyor. Bu yapay koku tuvalet kağıdının kullanıldığı pH dengesini bozar. Aynı zamanda enfeksiyon kapmanıza neden olur. Tuvalet kağıdı seçiminiz üreme sisteminizin sağlığını dahi etkileyebilir.

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