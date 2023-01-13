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Sivas’ta şebeke borusu patladı, cadde göle döndü

Sivas’ta şehir şebeke borusunun patlaması sonucu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı göle döndü. 

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 23:18
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Şebeke borusu patladı, cadde göle döndü

Sivas’ta şebeke borusu patladı, cadde göle döndü
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(DHA) - Olay, saat 21.00 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Evciler Kavşağı üzerinde yaşandı.

Yoldan geçen şebeke suyu hattında patlama oldu. Patlama sonrası yoğun su akışı bulvar ve kavşağı kısa sürede göle döndürdü. Yolda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi ekipleri ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 630'luk olarak tabir edilen içme suyu şebeke borusunun patladığı belirlendi. Ana hattan suyun kesilmesinin ardından ekipler borunun tamiri ve zarar gören yol için çalışma başlattı. Cadde çalışmalar bitine kadar trafiğe kapatıldı. 

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