Şebnem Bozoklu'dan sette üstsüz ekip tepkisi

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan oyuncu Şebnem Bozoklu, yeni sinema filmi Gelin Takımı 2'nin çekimlerine başladı.

'Gelin Takımı' filminin ilk gösterimi yapıldı

Yoğun tempoda geçen set sürecinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Bozoklu, teknede geçen sahneler sırasında erkek ekip arkadaşlarının üstsüz çalışmasına dikkat çekti.

Bozoklu, paylaşımına “Yaz işlerini çekerken erkeklerin sette üstsüz çalışması sorunsalı” notunu ekledi. “Herkes üstsüz” diyerek duruma esprili bir şekilde sitem eden ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.