Şebnem Bozoklu'dan sette üstsüz ekip tepkisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şebnem Bozoklu'dan sette üstsüz ekip tepkisi

Oyuncu Şebnem Bozoklu, yeni filmi Gelin Takımı 2 için kamera karşısına çekti. Bozoklu, 'Herkes üstsüz' diyerek setten bir görüntü paylaştı.

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan oyuncu Şebnem Bozoklu, yeni sinema filmi Gelin Takımı 2'nin çekimlerine başladı.

'Gelin Takımı' filminin ilk gösterimi yapıldı'Gelin Takımı' filminin ilk gösterimi yapıldı

Yoğun tempoda geçen set sürecinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Bozoklu, teknede geçen sahneler sırasında erkek ekip arkadaşlarının üstsüz çalışmasına dikkat çekti.

diziiscisi.jpg

Bozoklu, paylaşımına “Yaz işlerini çekerken erkeklerin sette üstsüz çalışması sorunsalı” notunu ekledi. “Herkes üstsüz” diyerek duruma esprili bir şekilde sitem eden ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Son Haberler
Meclis’te zehirlenme şüphesi! Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu...
Meclis’te zehirlenme şüphesi! Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu...
Sağanak ve fırtına kapıda! İçişleri Bakanlığı’ndan 11 il için sarı kodlu uyarı!
Sağanak ve fırtına kapıda! İçişleri Bakanlığı’ndan 11 il için sarı kodlu uyarı!
Şebnem Bozoklu'dan sette üstsüz ekip tepkisi
Şebnem Bozoklu'dan sette üstsüz ekip tepkisi
Hull City'ye transfer yasağı
Hull City'ye transfer yasağı
"Borsada yüksek kazanç" vaadiyle milyonlarca liralık vurgun!
"Borsada yüksek kazanç" vaadiyle milyonlarca liralık vurgun!