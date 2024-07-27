Sebze değil, doğal ilaç! Organları yeniden doğmuş gibi yapıyor

Tekirdağ’ın Şarkköy ilçesinde Eriklice Mahallesi'nde üretilen ata tohumu kınalı bamya hasadı başladı. Üreticiler gün ağar ağmaz tarlaya gidiyor.

PAZARDA KİLOSU 200TL

Pazarda kilosu 200 liradan satılan bu bamyanın hasadının bir ay süreceği belirtildi. Ayrıca kınalı bamya için Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldı.

Mahalle muhtarı Tamer Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada tescil alındıktan sonra kınalı bamyanın daha fazla ilgi göreceğine inandıklarını açıkladı.

Özer "Mübadele döneminde mahalleye gelen büyüklerimiz yanlarında getirdikleri tohumlarla burada üretime başlamış. Bamyamızın asıl özelliği tohumundan kaynaklanıyor. Tohum, iklim ve emek birleşimiyle yıllardır düzenli olarak üretiliyor. Üreticilerimiz, farklı alanlarda yaklaşık 30 dönüm alanda ekim yapıyor. Toplanan ürünler pazarlarda üreticilere ulaştırılıyor." dedi.

“ATALARDAN MİRAKALDI”

Üretici Hüseyin Balbuğ, kınalı bamyanın zeytinyağlı yemeklerde vazgeçilmez bir malzeme olduğunu söyledi. Balbuğ, kınalı bamyanın uzun yıllardır mahallede yetiştirildiğini vurgulayarak, "Bu gelenek atalarımızdan miras kaldı, ancak en büyük özelliği doğanın kendisi. Doğanın ve denizin havası bamyaya farklı bir lezzet katıyor. Her yerde bamya var, ama yerel üretim gerçekten eşsiz bir tat sunuyor. 1977'den beri bamyacılıkla uğraşıyorum. Tohumundan dolayı buranın bamyası çok farklı. Bamya sabah erken ve akşamüzeri toplanır, ama en iyi erken toplanır. Güneş gördüğünde esneme yapar ve toplamak zorlaşır." şeklinde konuştu.

İŞTE FAYDALARI

Öte yandan bamyanın faydalarını saymakla bitmiyor. Kınalı bamyanın demir, magnezyum, potasyum açısından zengin olduğu söyleniyor.

Kabızlık riskini azaltan bamyanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği aktarıldı.

Hem kan şekerini düzenler hem de kalp hastalıklarına iyi gelir.