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  • Fatih Portakal da seccade polemiğine katıldı. Seccade Arapça'da halı demek bunun dini kutsallıkla bir alakası yok!

Fatih Portakal da seccade polemiğine katıldı. Seccade Arapça'da halı demek bunun dini kutsallıkla bir alakası yok!

Gazeteci Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu’nun seccade olayı üzerinden dikkat çeken bir yorumda bulundu. Portakal; “ Seccade, Arapça'da halı demek bunun dini kutsallıkla da bir alakası yok.” Dedi..

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:50
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Seccade polemiğine Fatih Portakal da katıldı

Fatih Portakal da seccade polemiğine katıldı. Seccade Arapça'da halı demek bunun dini kutsallıkla bir alakası yok!
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadenin üzerine ayakkabılarıyla bastığı fotoğraf konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, seccadeyi görmediğini ve üzgün olduğunu söylemişti.

Olayla ilgili tartışmalar sürerken gazeteci Fatih Portakal’dan dikkat çeken bir yorum geldi.

“SECCADE, ARAPÇA'DA HALI DEMEK BUNUN DİNİ KUTSALLIKLA DA BİR ALAKASI YOK”

Kendine ait Youtube hesabında konuşan Fatih Portakal; “Seccade, Arapça'da halı demek bunun dini kutsallıkla da bir alakası yok. Müslümanlığın ilk yıllarına baktığımızda da rahmetli peygamber efendimiz seccade de mi kıldı namazını? Taşın üstünde kumda kıldı yani.” İfadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

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