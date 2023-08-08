SEC’den Wall Street şirketlerine 289 milyon dolarlık ceza

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), elektronik mesaj kayıtlarını tutmada yetersiz kalan 11 Wall Street şirketine toplam 289 milyon dolar ceza kesti.

KAYNAK: AA
SEC’den Wall Street şirketlerine 289 milyon dolarlık ceza

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; şirketler, kayıt tutma yükümlülüklerini ihlal ettiklerini kabul etti ve prosedürlerini iyileştirmeye başladı.

Elektronik iletişimde başarısızlık

SEC’den yapılan açıklamada, 11 Wall Street şirketinin, firmaların ve çalışanlarının elektronik iletişimini sürdürme ve muhafaza etme konusunda uzun süredir devam eden başarısızlıkları nedeniyle suçlandığı bildirildi. Açıklamada, şirketlerin federal menkul kıymetler yasalarının kayıt tutma hükümlerini ihlal ettikleri belirtildi.

Cezalar dağıtıldı

SEC’in suçlamasını kabul eden 11 Wall Street şirketi, toplam 289 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Açıklamaya göre, en yüksek cezayı 125 milyon dolar ile Wells Fargo Securities ve iki yan kuruluşu öderken, BNP Paribas Securities ve SG Americas Securities 35’er milyon dolar ödedi. Diğer ceza alan şirketler ise BMO Capital Markets, Mizuho Securities USA, Houlihan Lokey Capital, Moelis & Company, Wedbush Securities ve SMBC Nikko Securities America oldu.

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