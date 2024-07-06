Seçil Erzan davasında mahkeme Denizbank yöneticilerine takipsizlik kararı verdi

Bankacı Seçil Erzan dolandırıcılık davasıyla gündeme oturmuştu. Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Bankacı Seçil Erzan, Denizbank yöneticilerini "hürriyetten yoksun bırakma" ile suçlamıştı. Soruşturmadan karar çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Seçil Erzan'ın şikayetiyle Denizbank yöneticileri hakkında açılan "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasına yönelik soruşturmayı sonuçlandırarak takipsizlik kararı verdi.

Savcılık, aralarında Selçuk İnan ve Musa Mert Çetin’in de bulunduğu diğer beş müştekinin "suç delillerini yok etme" ve "suçluyu kayırma" suçlamalarına ilişkin de aynı kararı aldı.

İNANDIRICI DELİLLER ELDE EDİLEMEDİ

Soruşturma dosyasında Seçil Erzan tarafından öne sürülen; 'Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu'nun elde edilen mesajlaşmalar ve tanık ifadeleri ile gerçeği yansıtmadığı, Seçil Erzan'ın Çorlu'daki evinden Zincirlikuyu'daki banka binasına kendi isteği ile geldiği, 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunun' işlendiğine dair iddiaları doğrular kesin ve inandırıcı delilin bu aşamada elde edilemediği, 'Suçluyu kayırma suçunun ise Seçil Erzan'ın Denizbank yöneticileri tarafından kayrıldığına dair bir eyleme rastlanmadığı bilgilerine yer verildi.

Soruşturma dosyasında, Seçil Erzan'ın iddialarının mesajlaşma ve tanık ifadeleriyle desteklenmediği belirtildi.

Kararda "Seçil Erzan'ın Denizbank yetkililerince kayrıldığı dair bir eyleme rastlanmadığı, tam aksi Seçil Erzan hakkında Denizbank yetkililerince Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde süphelilerin üzerine atılı Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Suç delillerini Yok Etme, Gizleme, Değiştirme ve Suçluyu Kayırma suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı" ifade edildi.

SEÇİL ERZAN OLAYI NEDİR?

Eski banka müdürü Seçil Erzan ünlü futbolcu ve iş insanlarından yüksek faiz vaadiyle para toplamış ancak geri ödememişti.

Erzan'ın paraları "Fatih Terim Fonu" altında topladığı ortaya çıkmıştı. Ancak bu davada dolandırılan milyonlarca lira kayıp. Paraların banka kayıtlarına girmediği bilinirken, Erzan'ın, paraları nerede kullandığı da bilinmiyor. Terim'in 12,5 milyon doları, Arda Turan'ın ise 13 milyon 900 bin dolarının kaybolduğu da iddia edildi.