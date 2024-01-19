Seçil Erzan fon sisteminin nasıl çalıştığını anlattı. Mağdurları işte böyle kandırdı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Seçil Erzan’ın fon mağdurlarını nasıl kandırdığı ortaya çıktı. Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in ulaştığı ses kayıtlarında mağdurlara Erzan fon sistemiyle ilgili detaylar veriyor.

Erzan, kayıtlarda fonun bankanın özel bir işlemi olduğunu söylerken bankada gerçekleşen 200 300 milyon dolarlık işlemlerinin bir parçası olduğuna dikkat çekiyor.

İşlemi yapanların başkaları olduğuna dikkat çeken Erzan, mağdurların daha önce yapılan işlemlerden elde edilen karları aldıklarına değiniyor. Ve bu işlemi yapan isimlerin de bu işlemlere girdiğine dikkat çekerken “Hakan bey falan nasıl yaptı Zorlu’da on tane yeri” ifadelerini kullanıyor.

İşte mağdurlar ile Seçil Erzan arasında geçen konuşma:

Seçil Erzan: Sizin işleminizin uzamasının nedeni ilk defa uzatılan bir işlemin içinden para çekilmek istenmesi. Sistemsel olarak bunu yapabileceğini düşündü yukarısı ama yapamadı. Herkese zararı olurdu. Faizi giderdi, her şeyi giderdi. Mümkün değil, girdiler sisteme. Muhasebe ekside kalıyor.

Mağdur: Çarşamba günü kesin tamam mı?

Seçil Erzan: Çarşamba tamam. Zaten işlem bitiyor.

Mağdur: Ben 5 milyonumu alacak mıyım?

Seçil Erzan: Alacaksınız kesin.

Mağdur: Ya haftaya Çarşamba, Perşembe geldiğimizde şu şöyle oldu. Bu böyle oldu dersen ne yapacağız?

Seçil Erzan: Bankaya gelir kendiniz alırsınız.

Mağdur: Nereden kimden alacağız.

Seçil Erzan: Bankaya gelirsiniz, benim şubeye, Levent şubesine alırsınız.

Mağdur: Ama bu kadar gizli şey nasıl olacak?

Seçil Erzan: İşlem bittiği için gizliliği de kalmıyor onun.

Mağdur: Şu anki ISSIN kodunun gizliliği kalmadı o zaman.

Seçil Erzan: Hayır hala devam ediyor. İşlem Çarşamba’ya kaldı ya.

Mağdur: Bu işlerin o kadar kuralı var ki ben de bilmediğim için soruyorum.

Seçil Erzan: Teknik olarak bilmediğiniz için aynen öyle.

Mağdur: Ne işlem yapılıyor da bu kadar para kazanılıyor?

Seçil Erzan: Önceden yapılmış getirileri, hesaba aktarıyorlar. Hesaba dediğim, o giren kişiye aktarıyorlar. Onlar çok önceden 180 190 günlük işlemlerin getirisi. Sistem vade sonunda 31 Mart’ta mesela, defteri kebiri kapatacak. İlk çeyrek karları açıklayacağız ya. Menkul kıymetler gelirlerini o hesaplara aktarabiliyoruz. Çünkü milyon dolarlık, 200 milyon dolarlık 300 milyon dolarlık işlemlerden yapıyorlar bunları.

Mağdur: Kendileri de giriyor mu böyle işlemlere?

Seçil Erzan: Hakan bey falan nasıl yaptı Zorlu’da on tane yeri.

Mağdur: Peki o zaman sen bizim işlemleri belgele 3 milyon dolarım olduğunu.

Seçil Erzan: ISSIN kodunu ben size o rakamla kaşeleyip verdiğim zaman hiçbir sorun yok. Belgesi o zaten. O belge resmi belge. Siz Çarşamba günü bu işlem bittiğinde Perşembe günü benim işim var desem bile siz kendiniz gidip alabilecek durumdasınız.

Mağdur: Sen Çarşamba günü valörlü falan yap işlemi mutlaka.