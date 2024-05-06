Seçil Erzan için istenen hapis cezası 285 yıla yükseldi. Bir iddianame daha

Kaynak: DHA / İHA
Seçil Erzan için istenen hapis cezası 285 yıla yükseldi. Bir iddianame daha
Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da aralarında olduğu 26 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davaya, bir yeni iddianame daha eklendi. Davadaki mağdur sayısı 27’ye çıkarken, Seçil Erzan için istenen hapis cezası ise 285 yıla yükseldi.

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü Seçil Erzan'ın da aralında olduğu 2’si tutuklu 7 sanıklı kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" olarak adlandırılan davayla ilişkili yeni bir iddianame hazırlandı.

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Soruşturmayı yürüten savcılıkça hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken dosyaların birleştirilmesi kararı alındı.

"MÜŞTERİ BUL PAYINI AL"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılan iddianamede, Fatih Altıntaş adlı vatandaş şikayetçi olarak yer aldı. Altıntaş verdiği ifadede eşinin annesinin akrabası olması nedeniyle Erzan'ı tanıdığını belirtti.

Altıntaş, Seçil Erzan’ın 2023 yılında kendisine ulaşarak ünlü isimlerin de yer aldığı bir fondan bahsettiğini ve yatırırım yapmasını talep ettiğini aktardı.

Fatih Altıntaş 2023’ün Şubat ayında Seçil Erzan’a 78 bin dolar verdiğini karşılığında ise herhangi bir belge almadığını, Erzan’ın fona yatırımcı bulması halinde kendisinin de kar payı alacağını söylediğini ifade ederek şikayetçi olduğunu belirtti.

ardaturan.jpgİSTENEN CEZA 285 YILA ÇIKTI

Savcılık, Erzan hakkında "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçundan düzenlediği iddianameyi, ana davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletti.

Mahkeme, yeni iddianamelerin ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti.

Böylece davada 26 olan mağdur sayısı 27’ye yükselirken, Seçil Erzan için istenen ceza talebi de 87 yıldan 285 yıla yükselmiş oldu.

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