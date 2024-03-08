Seçil Erzan sonunda itiraf etti. Fatih Terim ile yaşananları bir bir açıkladı

Kamuoyunda “yüksek karlı gizli fon” davası olarak bilinen ve futbol dünyasından pek çok ismin dolandırıldığı dava bugün gerçekleştirilen duruşma ile devam etti.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın ilk kez beyan verirken şüpheli Seçil Erzan ve Ali Yörük’te hazır bulundu.

Duruşmada Fatih Terim hakkında gelen soru üzerine konuşan Seçil Erzan bomba itiraflarda bulundu.

İşte Seçil Erzan’ın açıklamaları.

"MOR VALİZ ŞOFÖRÜNE VERİLDİ"

“Fatih Terim’le ilgili çok şey söyleniyor. Açıklayayım. Özel bankacılıkta zarar etmişti. Bankayı değiştirmek istiyordu. 300 bin dolar teslim etti. Elden verdi, 'Sen bunu değerlendir' dedi. 1 milyon dolar getirdi sonra. 1 milyon 300 bin dolar verdi yani. 2022 Ocak ayından itibaren 2023 Nisan’a kadar yatırılan tüm tutarlar çıktığında her şey çıkar. O dönemde hocanın hesabına yatırılan tüm parayı ben verdim. 'Mor valiz Umut’a verildi' diye yazmışım zaten. O da şoförü.”

"1 MİLYON DOLAR EKSİDEYDİ"

“Hoca, ekside olduğunu biliyordu. 'Para getirmeniz gerekiyor' dedim. Tüm gayrimenkulleri satıp açığını kapatıp verecekti. Ben de bu parayla SPK onaylı gerçek bir fon kuracaktım. Hem hoca kazanacaktı, hem herkes. Onun peşinde koşuyordum, Bodrum’daki evin satılması için. Hocayla bunu yüz yüze konuştuk. 1 milyon doları da eksiği olduğu için verdi zaten.”

“MUSLERA FATİH TERİM'İ ARADI"

Fatih Terim fonu kendilerinden çıktı. Ben demedim. 2023 Şubat'a kadar demedim. Hocaya bir fon kurulacaktı zaten. Muslera, Fatih Terim'i arayıp teyit etti zaten gözümün önünde."