Seçim çalışmasından dönen başkanın konvoyunun önüne çığ düştü

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve beraberindekiler seçim çalışması için Narlı Mahallesi’ne gitti. Mahalleden dönerken, ilçeye 10 kilometre kala Başkan Şeylan ve beraberindekilerin bulunduğu konvoyun önüne çığ düştü.

Olay sonucunda olumsuz bir durum yaşanmadı ve Başkan Şeylan ve beraberindekiler araçlarını olay yerine bırakıp Çatak'tan çağırdıkları araçlarla ilçeye geri döndü.

Şeylan, yaşanan olayı sosyal medya hesabından aktardı ve "Mahalle ziyaretlerimizden dönerken Çatak-Pervari karayolunda çığ düştü. Çığ tehlikesi devam ettiği için çalışma yapılmadı. Araçlarımızı bırakarak çığın üzerinden yürüyerek geçiş yapmak zorunda kaldık" açıklamasında bulundu.