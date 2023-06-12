Seçim geçti TÜİK işsizliği artırdı

TÜİK seçim sonrası işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik Nisan'da yüzde 10,2'ye yükseldi.

Seçim geçti TÜİK işsizliği artırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Nisan’a ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken kadınlarda yüzde 14,3 olarak tahmin edildi.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 19,1

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %65,9 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 594 bin kişi artarak 35 milyon 195 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak %53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,7 iken kadınlarda %36,4 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile %19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,7, kadınlarda ise %25,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış ile %23,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,5 olarak tahmin edildi.

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