Seçim günü hava durumu nasıl olacak?

Kaynak: İHA
Seçim günü hava durumu nasıl olacak?
Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'ta havanın ülke genelinde parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, bazı bölgelerde ise yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim günü havanın nasıl olacağı araştırılmaya başlandı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü yurt genelinde yağış beklenmediğini bildirdi.

Cumartesi ve pazar günleri sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiselerinin görüleceği tahmin edilirken, seçim günü hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, ülke genelinin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Tahminlere göre seçim günü bazı illerde en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Az bulutlu, en düşük 9, en yüksek 22 derece,

İstanbul: Az bulutlu, en düşük 9, en yüksek 18 derece,

İzmir: Az bulutlu ve açık, en düşük 13, en yüksek 27 derece,

Kayseri: Az bulutlu ve açık, en düşük 8, en yüksek 23 derece,

Antalya: Az bulutlu ve açık, en düşük 15, en yüksek 26 derece,

Erzurum: Az bulutlu, en düşük 2, en yüksek 16 derece,

Trabzon: Az bulutlu, en düşük 11, en yüksek 17 derece,

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek hava sıcaklığı 24 derece

Son Haberler
Operasyonda 169 bin 650 adet ele geçirildi Gündem
Operasyonda 169 bin 650 adet ele geçirildi
Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı Yerel Haberler
Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı
Süper Lig'den milli takıma bulaşan virüsü Sedat Kaya açıkladı Spor
Süper Lig'den milli takıma bulaşan virüsü Sedat Kaya açıkladı
Anadolu Otoyolu'nda kaza. 1 sürücü ağır yaralı Yerel Haberler
Anadolu Otoyolu'nda kaza. 1 sürücü ağır yaralı
Okuldaki ağaca tırmandı heyecan yarattı Gündem
Okuldaki ağaca tırmandı heyecan yarattı
Durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu Gündem
Durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti Gündem
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti