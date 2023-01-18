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  • Ali Kıdık THY'de yaşanan flaş gelişmeyi paylaştı. Seçim hamleleri erken başladı dedi

Ali Kıdık THY'de yaşanan flaş gelişmeyi paylaştı. Seçim hamleleri erken başladı dedi

İYİ Partili Ali Kıdık, THY'de yaşanan son dakika gelişmesini açıkladı. Kıdık, THY'nin binlerce taşeronun kadroya alınacağını duyurdu. "Seçim hamleleri erken başladı" diyerek duyurdu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 20:01
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Seçim hamleleri erken başladı diyen Ali Kıdık THY'de yaşanan flaş gelişmeyi paylaştı

Ali Kıdık THY'de yaşanan flaş gelişmeyi paylaştı. Seçim hamleleri erken başladı dedi
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İYİ Partili Ali Kıdık, "Seçim hamleleri erken başladı" diyerek, THY'de yaşanan bir gelişmeyi açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık, THY Yönetim Kurulu Başkanı'nın THY bünyesinde çalışan binlerce taşeronun THY'de kadroya alınacağını açıkladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kıdık, "FLAŞ.. FLAŞ… Seçim hamleleri erken başladı. THY Yönetim Kurulu BAŞKANI açıkladı. Binlerce taşeron THY bünyesine alınıyor" dedi.

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