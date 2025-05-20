Seçim hezimeti istifa getirdi: PSD'de büyük sarsıntı

Romanya’da Sosyal Demokrat Parti (PSD), tarihindeki en büyük seçim hezimetlerinden birinin ardından sarsılıyor. Parti lideri Marcel Ciolacu, pazartesi akşamı partililere yaptığı duyuruda, PSD Genel Başkanlığı görevinden istifa edeceğini bildirdi. Bu karar, partinin ilk kez bir cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalamaması sonrası geldi. Ciolacu’nun istifası, salı günü düzenlenecek olan Ulusal Siyasi Komite toplantısında resmiyet kazanacak.

İKİ HAFTA İÇİNDE İKİNCİ İSTİFA

Marcel Ciolacu’nun bu kararı, son iki hafta içinde verdiği ikinci istifa. Daha önce Romanya Başbakanlığı görevinden de çekilmişti. 2020 yılında PSD'nin başına geçen Ciolacu, bu süreçte iki hükümet yönetti ve Kasım 2024’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin adayı oldu. Ancak başarısızlıkla sonuçlanan süreçte, son olarak Crin Antonescu’nun desteklenmesine rağmen, PSD yine ikinci tura kalamadı.

PARTİ İÇİNDE SUÇLAMALAR VE YENİ ARAYIŞLAR

Parti içinde istifaya dair yorumlar birbirinden çok farklı. Buzău Belediye Başkanı Constantin Toma, parti yönetimini “ülkeyi ve partiyi çökertmekle” suçladı. Toma’ya göre, partinin tarafsız kalma çağrısı aslında sağcı aday George Simion’a dolaylı destekti.

PSD milletvekili Mihai Ghigiu ise Ciolacu’nun hem parti hem hükümet için iyi bir lider olduğunu vurgularken, değişimin sağlıklı biçimde yapılması gerektiğini ifade etti.

YENİ LİDER ADAYLARI

Ciolacu’nun ardından kimin geleceği henüz net değil. Eski Başbakanlardan Sorin Grindeanu ve Craiova Belediye Başkanı Lia Olguța Vasilescu, öne çıkan iki tecrübeli isim. Bunun yanında, Galați Belediye Başkanı Ionuț Pucheanu, Avrupa Parlamentosu üyesi Dragoș Benea ve Dâmbovița İl Meclisi Başkanı Corneliu Ștefan gibi genç ve yeni isimler de gündemde.

Eski Başbakan Victor Ponta’nın partiye dönüş ihtimali de konuşuluyor. Ponta, son seçimde bazı PSD il başkanlarının desteğini almayı başardı.

KONGRE TAKVİMİ BELLİ OLDU

Analist Valeriu Turcan’a göre PSD, son yıllarda "korkutucu bir hata zinciri" içinde. Parti, şu anda içten bir çöküş riskiyle karşı karşıya. Turcan, Grindeanu’nun etkili bir figür olduğunu ve PSD’nin mali güce sahip bakanlıkları kontrol etmek isteyen yerel liderlerin desteğini kazandığını belirtti.

Yeni genel başkanın belirleneceği kongre yaz aylarında yapılacak. O tarihe kadar PSD, geçici bir liderle yoluna devam edecek.