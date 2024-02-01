Seçim öncesi bir af daha mı geliyor? Vergi ödemeyenleri ilgilendiriyor

Kamuoyunda ‘Vergi affı’ olarak bilinen kanun değişikliği ile birlikte 2022 yılı sonuna kadar vergi ve sigorta primlerinde yapılandırma yapıldı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan çarpıcı bir iddia geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erdursun, 2024 yılının ikinci yarısında yani bir vergi affı beklediğini söyledi.

Erdursun, 2024 yılında bir yapılandırmaya ihtiyaç olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

2024'de tekrar bir yapılandırma ihtiyacı doğacağının altını çizen Erdursun sosyal medya üzerinden su paylaşımı yaptı:

“Son olarak 7440 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'' 31.12.2022 tarihine kadar vergi ve sigorta prim borçları için yapılandırma ( halk dilinde af ancak bu bir af değildir, verginin aslı silinmez, gecikme faizinin bir kısmı silinir, borç taksitlere bölünür) gelmişti!

2024'de tekrar bir yapılandırma ihtiyacı doğacaktır.

2024'ün ikinci döneminde tekrar yapılandırma yasası çıkar diye düşünüyorum.

Vergide gecikme faizi aylık %3,5!

Vergisini düzenli ödeyemeyenlerin borçları kar topu gibi büyümeye devam ediyor. Banka hesapları bloke ediliyor.

Evi arabası varsa E-haciz işlemi yapılıyor

Geçmiş yıllara göre işyeri kapanışı sayısı daha yüksek oranda artmaya devam ediyor,

Yeni açılan işletme sayısı oranı geçmiş yıllara göre düşüyor.

Ticaret yapmak, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşıyor.”