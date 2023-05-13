Seçim sonuçlarını tıklayacak canlı öğreneceksiniz. Yeniçağ size yeter

14 Mayıs seçimlerine tam kadro çalışacak olan Yeniçağ, Anadolu Ajansı, ANKA Haber Ajansı ve İHA’nın verilerini de anbean yayınlayacak. Sadece Yeniçağ size yeter.

Seçim sonuçlarını tıklayacak canlı öğreneceksiniz. Yeniçağ size yeter

Yeniçağ seçim için teyakkuza geçti.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri tüm gelişmeleriyle Yeniçağ.com.tr’de yayınlanacak.

Yeniçağ.com.tr’de Yeniçağ’ın 81 ildeki ekiplerinin yanı sıra ANKA Haber Ajansı, Anadolu Ajansı ve İHA’dan canlı olarak grafiklerle seçim sonuçlarını verecek.

Yeniçağ’ın tecrübeli yazarları da bölge bölge sandıktan çıkan sonuçları değerlendirecek.

YSK'nın açıklamasına göre, yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

YSK'nın seçim yasağının kalkmasının ardından Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak Yeniçağ.com.tr’de olacak.

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