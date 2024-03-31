Seçim sonuçlarını tıklayacaksınız öğreneceksiniz. Yeniçağ size yeter

Yerel seçimlerde, Türkiye genelinde toplamda 81 il, 973 ilçe ve 390 belde başkanının yanı sıra 50 bin 336 muhtar belirlenecek. Seçmenler ayrıca belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtar azaları için de oy kullanacaklar.

2 BİN YENİÇAĞ TEMSİLCİSİ HAZIR

Seçim yasaklarının kalkmasının ardından 2 bin temsilciyle sahada olan Yeniçağ Gazetesi, kazanan adayları herkesten önce duyuracak.

Oy verme günü, bazı illerde oy verme saatleri farklılık gösterecek. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde, ayrıca bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi 07.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.