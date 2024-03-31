Seçim sonuçlarını tıklayacaksınız öğreneceksiniz. Yeniçağ size yeter

Kaynak: Haber Merkezi
Seçim sonuçlarını tıklayacaksınız öğreneceksiniz. Yeniçağ size yeter
2024 Yerel Seçimlerini Yeniçağ yurt sathına yayılmış 2 bin temsilcisiyle tam kadro izliyor. Seçim sonuçlarını yani kazanan adayları en kısa zamanda Yeniçağ'dan öğrenebileceksiniz. Seçim yasakları kalkar kalkmaz ilk sonuçlar ve kazanan adaylar açıklanacak.

Yerel seçimlerde, Türkiye genelinde toplamda 81 il, 973 ilçe ve 390 belde başkanının yanı sıra 50 bin 336 muhtar belirlenecek. Seçmenler ayrıca belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtar azaları için de oy kullanacaklar.

2 BİN YENİÇAĞ TEMSİLCİSİ HAZIR

Seçim yasaklarının kalkmasının ardından 2 bin temsilciyle sahada olan Yeniçağ Gazetesi, kazanan adayları herkesten önce duyuracak.

Oy verme günü, bazı illerde oy verme saatleri farklılık gösterecek. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde, ayrıca bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi 07.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İlgili Haberler
Flaş... Flaş.. Tüm sandıklar kapandı
Dezenformasyon’dan asker ve rütbelilerin oy kullanmasıyla ilgili açıklama
Tüm Türkiye’de 2 bin Yeniçağ temsilcisi hazır bekliyor. Size direkt kazanan adayları açıklayacak
Seçim bitmeden kazandığını ilan etti
Erdoğan ve İmamoğlu seçim kabininde ne kadar kaldı ?
YSK Başkanı Ahmet Yener’den kritik seçim açıklaması
Seçim yasaklarının kalkacağı saat belli oldu
Son Haberler
İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat olacak Dünya
İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat olacak
Goldman ve Morgan’ın davası sonuçlandı Ekonomi
Goldman ve Morgan’ın davası sonuçlandı
İstanbul’da oy sayımı başladı Gündem
İstanbul’da oy sayımı başladı
Bursaspor hırsızlık sorununu çözecek Spor
Bursaspor hırsızlık sorununu çözecek
Adıyaman’da oy sayımı sürüyor Yerel Haberler
Adıyaman’da oy sayımı sürüyor
İzmaritten yangın çıktı. Anne ve çocuklar güçlükle kurtarıldı Yerel Haberler
İzmaritten yangın çıktı. Anne ve çocuklar güçlükle kurtarıldı
Flaş...Flaş...AKP İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu. Gündem
Flaş...Flaş...AKP İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu.