Seçim sonuçlarının acısı Rize'den çıktı. Bayram öncesi ulaşıma yüzde 50 zam yapıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Seçim sonuçlarının acısı Rize'den çıktı. Bayram öncesi ulaşıma yüzde 50 zam yapıldı
Rize’de bayram öncesinde ulaşma yüzde 50 zam yapıldı. Ortaya çıkan yeni tarifeye “Seçim sonuçlarının acısı Rize'den çıktı” yorumu yapıldı.

Rize’de Ramazan Bayramı öncesi dolmuş ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Rize-Pazar Minibüscüler Kooperatifi, yaptığı son duyuruda Rize-Pazar ve Rize-Ardeşen hattında ücretlere gelen zamları paylaştı.

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İşte Rize’deki yeni tarife:

PAZAR-RİZE
Sivil: 95 TL
Öğrenci: 75 TL
Kartlı: 80 TL

PAZAR-HAVALİMANI
Sivil: 30 TL
Öğrenci: 20 TL

PAZAR-ÇAYELİ
Sivil: 65 TL
Öğrenci: 50 TL

PAZAR-ÇAYKUR KÖYÜ
Sivil: 70 TL
Öğrenci: 65 TL

PAZAR-İNDİ BİNİ
Sivil: 20 TL
Öğrenci: 15 TL

ARDEŞEN-RİZE
Sivil: 120 TL
Öğrenci: 100 TL

ARDEŞEN-ÇAYELİ
Sivil: 100 TL
Öğrenci: 80 TL

ARDEŞEN-HAVAALANI-MELYAT
Sivil: 65 TL
Öğrenci: 55 TL

PAZAR-IŞIKLI-YENİYOL(OCE)
Sivil: 100 TL
Öğrenci: 85 TL

PAZAR-YENİYOL ŞELALE
Sivil: 60 TL
Öğrenci: 50 TL

PAZAR-BAHAR MAH.-YAYLA MAH.
Sivil: 40 TL
Öğrenci: 30 TL

PAZAR-GÜZELYAPI-B.TRAFİK
Sivil: 20 TL
Öğrenci: 15 TL

PAZAR-ÇEVİK ÇAY-HAST.-HAMİDİYE-FIRTINA
Sivil: 25 TL
Öğrenci: 20 TL

GÜZELYALI-HAMİDİYE-FIRTINA
Sivil: 20 TL
Öğrenci: 15 TL

PAZAR(KİRAZLIK)-ARDEŞEN
Sivil: 20 TL
Öğrenci: 15 TL

ARDEŞEN-HAMİDİYE-HASTANE-GÜZELYALI
Sivil: 15 TL
Öğrenci: 20 TL

ARDEŞEN-KİRAZLIK-PAZAR
Sivil: 30 TL
Öğrenci: 25 TL

HAMİDİYE-Y.MAHALLESİ-IŞIKLI-YENİYOL(OCE)
Sivil: 25 TL
Öğrenci: 20 TL

ARDEŞEN-ŞELALE
Sivil: 20 TL
Öğrenci: 15 TL

ARDEŞEN-YENİYOL(OCE)
Sivil: 20 TL
Öğrenci: 15 TL

ARDEŞEN-YAYLA 1-2
Sivil: 25 TL
Öğrenci: 20 TL

ARDEŞEN-TAŞBAŞI-IŞIKLI-ŞENYURT KÖPRÜSÜ
Sivil: 20 TL
Öğrenci: 15 TL

BARIŞ MAH.-IŞIKLI
Sivil: 25 TL
Öğrenci: 20 TL

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