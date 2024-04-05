Seçim sonuçlarının acısı Rize'den çıktı. Bayram öncesi ulaşıma yüzde 50 zam yapıldı

Rize’de Ramazan Bayramı öncesi dolmuş ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Rize-Pazar Minibüscüler Kooperatifi, yaptığı son duyuruda Rize-Pazar ve Rize-Ardeşen hattında ücretlere gelen zamları paylaştı.
İşte Rize’deki yeni tarife:
PAZAR-RİZE
Sivil: 95 TL
Öğrenci: 75 TL
Kartlı: 80 TL
PAZAR-HAVALİMANI
Sivil: 30 TL
Öğrenci: 20 TL
PAZAR-ÇAYELİ
Sivil: 65 TL
Öğrenci: 50 TL
PAZAR-ÇAYKUR KÖYÜ
Sivil: 70 TL
Öğrenci: 65 TL
PAZAR-İNDİ BİNİ
Sivil: 20 TL
Öğrenci: 15 TL
ARDEŞEN-RİZE
Sivil: 120 TL
Öğrenci: 100 TL
ARDEŞEN-ÇAYELİ
Sivil: 100 TL
Öğrenci: 80 TL
ARDEŞEN-HAVAALANI-MELYAT
Sivil: 65 TL
Öğrenci: 55 TL
PAZAR-IŞIKLI-YENİYOL(OCE)
Sivil: 100 TL
Öğrenci: 85 TL
PAZAR-YENİYOL ŞELALE
Sivil: 60 TL
Öğrenci: 50 TL
PAZAR-BAHAR MAH.-YAYLA MAH.
Sivil: 40 TL
Öğrenci: 30 TL
PAZAR-GÜZELYAPI-B.TRAFİK
Sivil: 20 TL
Öğrenci: 15 TL
PAZAR-ÇEVİK ÇAY-HAST.-HAMİDİYE-FIRTINA
Sivil: 25 TL
Öğrenci: 20 TL
GÜZELYALI-HAMİDİYE-FIRTINA
Sivil: 20 TL
Öğrenci: 15 TL
PAZAR(KİRAZLIK)-ARDEŞEN
Sivil: 20 TL
Öğrenci: 15 TL
ARDEŞEN-HAMİDİYE-HASTANE-GÜZELYALI
Sivil: 15 TL
Öğrenci: 20 TL
ARDEŞEN-KİRAZLIK-PAZAR
Sivil: 30 TL
Öğrenci: 25 TL
HAMİDİYE-Y.MAHALLESİ-IŞIKLI-YENİYOL(OCE)
Sivil: 25 TL
Öğrenci: 20 TL
ARDEŞEN-ŞELALE
Sivil: 20 TL
Öğrenci: 15 TL
ARDEŞEN-YENİYOL(OCE)
Sivil: 20 TL
Öğrenci: 15 TL
ARDEŞEN-YAYLA 1-2
Sivil: 25 TL
Öğrenci: 20 TL
ARDEŞEN-TAŞBAŞI-IŞIKLI-ŞENYURT KÖPRÜSÜ
Sivil: 20 TL
Öğrenci: 15 TL
BARIŞ MAH.-IŞIKLI
Sivil: 25 TL
Öğrenci: 20 TL