Seçim yasakları belli oldu. YSK açıkladı

Kaynak: AA
Seçim yasakları belli oldu. YSK açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu YSK'nun 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü uygulanacak yasaklarla ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli Seçimlerde, uygulanacak yasaklarla ilgili YSK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK'nın kararına göre, seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

EMNİYET GÖREVLİLERİNİ HARİCİNDE KİMSE SİLAH TAŞIYAMAYACAK

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler hiçbir yerde taşıyamayacak.

KAHVELER KAPALI OLACAK

Oy verme işlemi sürecinde, kahvehane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliği olan lokantalarda ise sadece yemek verilebilecek. Düğünler ise seçim yasaklarına uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

YAYIN YASAĞI İSE SAAT 21.00'DEN SONRA SERBEST BIRAKILACAK

Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nin gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

BASIN KURULUŞLARI FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAYACAK

YSK, bir başka kararıyla da 1 Ocak 2024'ten seçimin bitimine kadar olan dönemde basın ve yayın kuruluşlarının uyması gereken yayın ilkelerini belirledi.

Kararda, "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının; tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacaklarına, bu kuruluşların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarına" yer verildi.

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