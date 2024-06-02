Seçim yasakları kalktı. İşte ilk sonuçlar

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla başta Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi olmak üzere, Kayseri'nin Pınarbaşı, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde iptal edilen yerel seçimlerin tekrarı için vatandaşlar bugün tekrar sandık başına gitti.

AKP’NİN ADAYI KAZANDI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği, Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde, 10 oy sandığından çıkan ve kesin olmayan ilk sonuçlara göre AKP'nin adayı Ali Aydın, 644 oy alarak belediye başkanı seçildi.

CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 422, DEM Parti’nin adayı Orhan Çelebi 220 oy, MHP’nin adayı Neşe Gür 81, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Ahmet Yılmaz ise 9 oy alırken, 1381 oydan 5’i geçersiz sayıldı.

GÜNEYKAYA KÖYÜNDE DE AKP ADAYI KAZANDI

Güneykaya köyünden de alınan ve kesin olmayan ilk sonuçlara göre AKP adayı Hüseyin Kırışkuzu 556 oy olarak beldenin yeni belediye başkanı olarak seçildi.

PINARBAŞI'NDA CHP'NİN ADAYI KAZANDI

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yenilenen seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Deniz Yağan kazandı.

İPTAL EDİLEN 31 MART SONUÇLARI

Kayseri-Pınarbaşı: CHP 5 bin 82 oy, MHP 4 bin 758 oy

Şanlıurfa-Hilvan: DEM Parti 6 bin 960, AKP 6 bin 439, Yeniden Refah Partisi 3 bin 935 oy

Aksaray-Güzelyurt: İYİ Parti 549 oy, AKP 548 oy, MHP 537 oy

Sivas Yıldızeli-Güneykaya: MHP: 333 oy, Yeniden Refah Partisi 158 oy, AKP 149 oy

Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran: DSP 2 bin 59 oy, CHP 2 bin 57 oy

Tunceli Mazgirt-Akpazarı: CHP 471 oy, AKP 467 oy, DEM Parti 274 oy

Aksaray Merkez-Sağlık: MHP 763 oy, AKP 762 oy