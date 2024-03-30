Seçim yayın yasakları başladı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları bu geceden itibaren başladı.

Yasaklar, YSK tarafından 31 Mart Pazar günü açıklanacak saate kadar sürecek.

Söz konusu süre zarfında radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçlarına ilişkin haber, tahmin ve yorum yapılması yasak kapsamında sayılacak.

Seçime katılan siyasi partiler ile adayların yayın organlarındaki, sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00'e kadar sürebilecek.