Seçim zaferini Erik Dalı'yla kutladılar

31 Mart yerel seçimleri'nde oy kullanma işlemleri saat 17.00'da tamamlanmasıyla beraber oy sayma işlemi başladı.
Resmi olmayan sonuçlara göre açılan sandıklardan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zaferi çıktı.
İmamoğlu, oyların yüzde 95,35’inin sayıldığı İstanbul’da yüzde 50,91, rakibi Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Murat Kurum ise yüzde 39,93 oy aldı.
Seçim yarışında önde olduğunu gören partililer, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kutlama yaptı.
Yurttaşlar, seçim sonuçlarını davul ve zurna eşliğinde, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla kutladı.