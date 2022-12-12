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İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''

MAK Danışmanlık şirketinin kurucusu Mehmet Ali Kulat, önümüzdeki seçimin ikinci tura kalmayacağı görüşünü dile getirdi, ancak yine de aksi bir senaryo için tarih verdi. 

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 15:22
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Seçimde ikinci tur için tarih verdi. İktidarın eski anketçisi Mehmet Ali Kulat: Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...

İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
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MAK Danışmanlık şirketinin kurucusu Mehmet Ali Kulat, önümüzdeki seçimin ikinci tura kalmayacağı görüşünü dile getirdi, ancak yine de aksi bir senaryo için tarih verdi. 

AKP ve MHP tarafından sıklıkla 18 Haziran 2023'te yapılacağı ifade edilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yaklaşık altı ay az kala siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı. 

Ancak Kurban Bayramı dolayısıyla başlayacak hareketlilik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve hac dönemi, sandık gününün öne çekilmesi ihtimalini gündeme getirdi. 

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ise seçimlerin zamanında yapılacağı görüşünde.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçim 18 Haziran 2023'te (yani tam zamanında)" ifadesini kullanan Kulat, ikinci tur olasılığı için de şunları söyledi:

"Şahsi kanaatim cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kesinlikle kalmaz, ama yine de olur da kalırsa ikinci tur Kurban Bayramı sonrası (5. Gün) 1. Temmuz 2023'te yapılacaktır."

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Türk vatandaşı
12.12.2022 16:42
şu aday olursa veririm, bu olursa vermeyeceğim diyen kişiler, rte nin gitmesini samimi olarak istemeyenlerdir! oyum da tavrım da net: adayın ismi çokta önemli değil. “tuzluk “ bile olsa.tuzluğadır  
 
Adalet Hukuk Liyakat
12.12.2022 16:33
Vatanını milletini seven, donanımlı, dürüst, liyakat sahibi biri ilk turda kazanır. Yani aday önemli.  
 
Seda Bayer
12.12.2022 16:27
1.Naci Turda TAK FİŞİ BİTİR İŞİ . Kemal BABA  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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