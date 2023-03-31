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Seçim sonrası Dolar ne olacak? Dünyaca ünlü finans kuruluşu açıkladı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler sonrası Dolarda ne olacağı merak ediliyordu. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten bir açıklama geldi. 

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 10:40
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Seçimden sonra Dolarda ne olacak? Fitch açıkladı

Seçim sonrası Dolar ne olacak? Dünyaca ünlü finans kuruluşu açıkladı
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Ekonomide gözler seçim sonrasında... 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere az bir zaman kala yabancı kurumların seçim sonrasına yönelik analizleri ise dikkat çekiyor. 

Fitch Ratings EMEA Kıdemli Direktörü Erich Arispe, Türkiye'de seçimden sonra gelecek hükümetin ajandasında ilk maddesinin döviz piyasası riskleri olacağını belirtti.

Seçim sonrasına yönelik yabancı kurum analizlerinde özellikle kur riskine vurgu yapılıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten de bu yönde değerlendirmeler geldi. 

GELECEK HÜKÜMETİN İLK GÖREVİ DÖVİZ PİYASASI

Fitch Ratings EMEA Kıdemli Direktörü Erich Arispe web seminerinde yaptığı konuşmada Türkiye’de seçimden sonra göreve gelecek hükümetin ilk görevinin Döviz piyasası risklerini yönetmek olacağını söyledi.

Bloomberg’in haberine göre; Arispe bankaların hükümete finansman sağlamada hakim oyuncu haline geldiğini vurguladı.

Arispe makro performansa etki eden ana zayıflığın uygulanan politika seti olduğunu ve bunun çarpıklık yarattığını söyledi. Fitch Ratings Türkiye 2023 cari açık/GSYH oranını yüzde 4,3 olarak tahmin ediyor.

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