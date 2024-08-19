Seçime gidiyorlar! Tarih belli oldu

Düzenleme: Ümit Karadağ
Seçime gidiyorlar! Tarih belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 8 Eylül’de yapılacağı duyuruldu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kayserispor Kulübü Derneğinin seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 8 Eylül Pazar saat 11.00’de Kadir Has Kültür Sanat Merkezi Salonu’nda yapılacaktır. Toplantı yeter sayısının bulunmaması halinde ikinci toplantı, 15 Eylül’de aynı yer ve saatte yapılacaktır. Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla ilan edilir.” ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN ALİ ÇAMLI’DAN GENEL KURUL KARARI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Net Global Sivasspor’a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor’un Başkanı Ali Çamlı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, genel kurul kararı aldıklarını duyurmuştu.

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