Seçime gidiyorlar! Tarih belli oldu

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA
Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kayserispor Kulübü Derneğinin seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 8 Eylül Pazar saat 11.00’de Kadir Has Kültür Sanat Merkezi Salonu’nda yapılacaktır. Toplantı yeter sayısının bulunmaması halinde ikinci toplantı, 15 Eylül’de aynı yer ve saatte yapılacaktır. Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla ilan edilir.” ifadelerine yer verildi.
BAŞKAN ALİ ÇAMLI’DAN GENEL KURUL KARARI
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Net Global Sivasspor’a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor’un Başkanı Ali Çamlı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, genel kurul kararı aldıklarını duyurmuştu.