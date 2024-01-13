Seçime günler kala AKP’li belediyeler yandaşa ihale yarışına girdi

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre; yerel seçimlere kısa bir süre kala, AKP'li belediyelerde kamu ihalelerinde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor.

İşte bu kapsamda İstanbul'da öne çıkan bazı ihaleler:

Ümraniye Belediyesi İnşaat İhalesi:

Ümraniye Belediyesi, bina ikmal inşaatı ihalesini MHP'li Mahmut Cüneyt Göz'e ait Göz Mimarlık ve İnşaat Şirketi'ne verdi. Bu şirketin sahibi Mahmut Cüneyt Göz, aynı zamanda MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi İhalesi:

Zeytinburnu Belediyesi, 2024 yılı kültür ve sanat merkezleri işletmesi için düzenlediği ihaleyi AKP Başakşehir Belediyesi'nden aday adayı olan Fatih Bolcan'a ait AZ Reklam Basım Şirketi'ne verdi. Fatih Bolcan aynı zamanda AKP İstanbul İl Delegesi olarak görev yapıyor.

Çekmeköy Belediyesi Organizasyon Hizmeti İhalesi:

Çekmeköy Belediyesi, organizasyon hizmeti alımı için ihaleye çıktı ve bu ihaleyi Mehmet Yıldırım'a ait Elvan Reklam Mimarlık İnşaat şirketine verdi. Şirket bugüne kadar birçok kamu idaresinden 87 ihale almış ve toplamda 328 milyon 925 bin TL değerinde iş yapmıştır.

Tuzla Belediyesi İhaleleri:

Tuzla Belediyesi, paket ekmek alımı için Güvenler Ekmek'e, basım tanıtım ve duyuru hizmeti için ise AKP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Cömert'e ait şirkete ihale verdi.

Bu ihaleler, seçim öncesinde kamu kaynaklarının kullanımında ve ihalelerin dağılımında yaşanan bazı tartışmaları gündeme getiriyor.