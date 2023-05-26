Seçime sayılı günler kala Jandarma Genel Komutanı ve generaller aşiret liderini ziyaret etti

Seçime sayılı günler kala Jandarma Genel Komutanı ve beraberindeki generaller, aşiret lideri Hazım Babat'ı ziyaret etti. Görüntüleri, aşirete yakın hesaplar paylaştı.

Seçime sayılı günler kala Jandarma Genel Komutanı ve generaller aşiret liderini ziyaret etti

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidecek. Seçimlere sayılı günler kala Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve beraberindeki generaller, dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Şırnak 23'üncü Piyade Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tuğay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, Şenoba 48'inci Hudut Tuğay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Uludere İlçe Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Göyan Aşireti lideri Hazım Babat'ı evinde ziyaret etti.

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Terör örgütü ile mücadelede devletin yanında yer aldığı belirtilen Babat aşiretine ziyarette, aileden şehit düşenler için dualar okundu. Çetin ve beraberindekiler bir süre Hazım Babat ile sohbet etti.

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