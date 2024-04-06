Seçimi kaybeden AKP’li başkan makam aracını içini su doldurarak teslim etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Seçimi kaybeden AKP’li başkan makam aracını içini su doldurarak teslim etti
Samsun Kacak’ta seçimi kaybeden AKP’li eski Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nun, makam aracını içi su dolu ve zarar görmüş halde teslim ettiği iddia edildi.

Samsun’un Kavak ilçesinde sandıktan çıkan oyların yüzde 41,54’ünü alan Yeniden Refah Partisi adayı Şerif Ün, seçimi kazanan isim oldu. İki dönemdir belediye başkanlığı yapan AKP’nin adayı İbrahim Sarıcaoğlu’nun oy oranı ise yüzde 31,09’da kaldı.

MAKAM ARACINI İÇİ SUYLA DOLU VE BOZUK ŞEKİLDE TESLİM ALDI

Seçim sonuçlarının ardından ise Sarıcıoğlu’nun, kamu malı olan makam aracını içi su dolu ve zarar görmüş halde belediye başkanlığına teslim ettiği öne sürüldü.

Aracın son durumuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

"MAKAM ARACINA SU DOLDURAN ŞEREFSİZDİR"

Eski Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, katıldığı yerel bir televizyon kanalında konuya ilişkin, "Bu olayla ilgili bizzat kendim suç duyurusunda bulundum. Devletin makam aracına su doldurup teslim eden şerefsizdir. Biz bu konunun bizzat araştırılması için kendimiz cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum. Gerçekler ortaya çıktığında bu iftara ve yalanı atanlar milletin yüzüne nasıl bakacaklar." ifadelerini kullandı.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Yeni Belediye Başkanı Şerif Ün, olay hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Çok iğrenç bir şey. Bundan sayın başkanın haberinin olduğunu sanmıyorum. Devletin malına zarar verildi. Gerekli soruşturma için bende savcılığa suç duyurusunda bulanacağım."

Güncelleme: 
Son Haberler
Düzce'de 5 katlı apartmanda yangın çıktı Yerel Haberler
Düzce'de 5 katlı apartmanda yangın çıktı
Tatilciler gözünüz aydın. Benzin ve motorine gizli zam geldi. Üzgünüm Leyla işte yeni fiyat listesi Ekonomi
Tatilciler gözünüz aydın. Benzin ve motorine gizli zam geldi. Üzgünüm Leyla işte yeni fiyat listesi
Kandaki şekeri düşüren otun göz dolduran faydaları ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kandaki şekeri düşüren otun göz dolduran faydaları ortaya çıktı
Lille Marsilya'yı devirdi. Yükselişe geçti Spor
Lille Marsilya'yı devirdi. Yükselişe geçti
Murat İde’den Meral Akşener’e zehir zemberek sözler! 5 yıl boyunca sağ koluydu… Gündem
Murat İde’den Meral Akşener’e zehir zemberek sözler! 5 yıl boyunca sağ koluydu…
Kilo vermenize yardımcı oluyor. İshali tedavi ediyor. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Kilo vermenize yardımcı oluyor. İshali tedavi ediyor. İşte o ot
Kanseri tedavi eden ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kanseri tedavi eden ot ortaya çıktı