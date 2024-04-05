Seçimi kaybeden eski başkandan vali ve kaymakama tehdit "Yaptıkları ihanet yanlarına kalmayacak!"

Becerikli, paylaşımlarında vali ve kaymakamın CHP'ye oy vermeleri için kolluk kuvvetlerini yönlendirdiğini ve Mazgirt'in hizmet almasını engellediğini öne sürdü.

Becerikli'nin paylaşımları şu şekilde:

"Değerli Mazgirtli hemşerilerim, sizi en içten duygularımla selamlıyorum. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partime ve şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. 5 yıl boyunca canla ve başla sizlere hizmet ettim. İlçemizin temel sorunlarını çözdüm. 2024 yılı seçimlerinde tekrar sizlere hizmet etmek için AK Parti'den aday oldum. Bize olan teveccühünüz herkesin malumudur. İnanıyorum ki bu teveccüh sandığa da yansıyacaktı ama sizlerin iyiliğini düşünmeyen başta İlçe Kaymakamı Necdet Uçar ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun emri ve talimatıyla ilçemizde görev yapan vatan evlatları maalesef CHP’ye oy vermeleri için yönlendirilmiş ve Mazgirt’imizin hizmet alması engellenmiştir. Gönül isterdi ki herkes kendi hür iradesiyle seçimini yapıp demokratik hakkını kullansaydı. Askerimizin ve polisimizin demokratik hakkına ipotek koyan Vali ve Kaymakam kendilerini devletin ve siyasetin üstünde görüyor. Yaptıkları bu ihanet yanlarına kalmayacaktır. Mazgirt halkının hizmet almasını engelleyen bu güruhu Allah’a havale ediyorum."

Becerikli'nin paylaşımlarının ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, suç unsuru ve tehdit içeren paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

Soruşturma Konusu

Soruşturmada Becerikli'nin paylaşımlarının TCK'nın 125. maddesinde yer alan "Kamu Görevlilerini Tehdit Etme" suçunu oluşturup oluşturmadığı araştırılacak. Bu maddeye göre, "Bir kamu görevlisini, resmi sıfatıyla yaptığı bir iş nedeniyle kanuna aykırı bir şekilde cezalandırmak veya kendisine ya da yakınlarına zarar vermek tehdidinde bulunan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır."

Becerikli'nin Savunması

Becerikli, yaptığı açıklamada paylaşımlarının arkasında olduğunu ve yazdıklarının doğru olduğunu savundu. Becerikli, vali ve kaymakamın ilçedeki kolluk kuvvetlerini CHP'ye oy vermeleri için yönlendirdiğini ve bu durumun seçimlerde AK Parti'nin aleyhine sonuçlandığını öne sürdü.

Soruşturmanın devam ettiği ve Becerikli'nin ifadesinin alınacağı öğrenildi.