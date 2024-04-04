Seçimin iptal edildiği Pınarbaşı’nda MHP’li Baki Ersoy hakime küfür etti

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Seçimin iptal edildiği Pınarbaşı’nda MHP’li Baki Ersoy hakime küfür etti
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP’nin seçimi kazanmasının ardından Pınarbaşı Adliyesi'ne giden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un, hakime küfrettiği anlar ortaya çıktı.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde CHP’nin yıllar sonra kazandığı seçimler, AKP ve MHP'nin itirazları sonucu iptal edildi.

Seçim, İlçe Seçim Kurulu’nun kararına göre 2 Haziran’da yenilenecek.

MHP'Lİ VEKİLDEN HAKİME KÜFÜR

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un, Pınarbaşı Adliyesi’nde çıkan kavgada hakime küfürler savurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Sansürsüz paylaşıyorum ki herkes görsün bu edepsizleri… MHP Milletvekili, hakime küfrediyor. Yıllar sonra kazandığımız Kayseri Pınarbaşı’nda seçim iptal ediliyor.”

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