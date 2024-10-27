'Seçimlerde İmamoğlu’nun karşısına Mansur Yavaş çıkar'. AKP'li Şamil Tayyar açıkladı

Enflasyon ve ekonomik kriz vatandaşı zorlarken, muhalefet kanadından sık sık erken seçim çağrıları geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Erken seçim olmayacak” dedi. Ancak muhalefetin erken seçim ısrarı devam ediyor.

"İMAMOĞLU’NUN KARŞISINDA MANSUR YAVAŞ ÇIKAR"

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, Ekol TV canlı yayınında Armağan Çağlayan’ın konuğu oldu. Tayyar, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında da konuştu.

Tayyar, yaptığı konuşmada, “Yarın seçim olsa İmamoğlu’nun karşısında Mansur Yavaş çıkar. İmamoğlu, Mansur Yavaş ve AKP’nin çıkardığı aday yarışır” ifadelerini kullandı.

"YENİ SİYASİ PARTİYE İHTİYAÇ OLDUĞU ALGISI YÜKSEK"

Tayyar, "Türkiye'nin sağ partiye ihtiyacı olduğuna katılıyor musunuz?" ise "Meral hanım bu denedi ancak başarılı olamadı. Meral hanım 6'lı masaya dönmeyip seçime tek girseydi. İYİ Parti çok rahat yüzde 15 20 seviyelerini görürdü. Ancak bu böyle olmadı. Başkanlık seçiminde rekabet 2 parti arasında geçer, İYİ Parti başkanlık seçimine tek başına girerek yanlış yaptı. İYİ Parti, ittifakın dışında kalarak oy oranını düşürmüş oldu. Ben araştırmalara bakıyorum AKP ile CHP başa baş gidiyor. Ancak kararsız sayısı yüzde 30'a çıktı. bu kadar kararsız kitlenin olduğu yerde yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olduğu algısı güçlenir" ifadelerini kullandı.