Seçimlerde Togg'dan inmeyen Mustafa Varank devir teslim sonrası Ford marka aracıyla bakanlıktan ayrıldı

Editör: İsa Karaarslan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesini açıkladı. Açıklanan yeni kabinede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Mehmet Fatih Kacır atandı.

Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koltuğunu Mehmet Fatih Kacır'a devretti.

Devir teslim töreni sonrası Mustafa Varank eşiyle birlikte kendisine ait yerli üretim Ford Tourneo marka aracıyla bakanlıktan ayrıldı.

Varank’ı Togg’u kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.

Kameraları gören Varank, “Togg olmasa da bu da yerli” dedi.

TOGG’U ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Seçim çalışmalarında Mustafa Varank, TOGG’u öve öve bitirememişti. Varank, Meclis'teki bütçe görüşmelerine de TOGG ile gelmişti.

Hatta, bir oto yıkama istasyonuna giden Bakan Varank, Togg'u elleriyle yıkamıştı. Varank seçimlerde de yürüme güçlüğü çektiği için oy kullanamayan 70 yaşındaki Hatice Sevinç’i Togg ile oy kullanacağı okula getirmişti.

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