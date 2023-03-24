﻿Seçimlerin kilit partileri: HÜDA PAR/Hizbullah-HDP/PKK-Yeşil Sol Parti!

HÜDA PAR/Hizbullah ve HDP/PKK kıymete bindi.

İki taraf da iki de birbirini bölücülere/yıkıcılara destekle suçluyor. Önceki akşam, Recep Tayyip Erdoğan "seçilmiş" gazetecileri karşısına alarak NTV'ye çıktı. HDP/PKK üzerinden rakibine yüklendi: "HDP eşittir PKK'dır, HDP eşittir YPG/PYD'dir. Kandil'deki terörist elebaşları altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar, bay bay Kemal'i Kandil'e umut veren aday olarak görüyorlar." dedi.

HDP bir tarafta varken bir tarafta yok. HDP'nin var olduğu taraftan umut bekleyenler, var olmadığı tarafta neden var olmadığını iyi düşünmek zorundalar. Anadolu'da şehitliği olmayan bir il, bir ilçe, bir belde, bir köy kaldı mı? O iller, o ilçeler, o beldeler, o köyler HDP'ye yanaşmada son derece hassas. Öbür tarafta alan, bu tarafta aldığının kaç katı kaybedeceğini hiç aklına getiriliyor mu?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle TBMM'de görüşmesi, görüşme sonrası "Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir. Meclis'in varlığı zaten sorunları çözmesinden kaynaklanmaktadır. Var olan sorunların tamamını çözeceğiz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir." demesi tartışmalı. HDP eş başı Pervin Buldan da "Sayın başkanı burada ağırlamamızın nedeni Kürt sorunun çözümünün parlamento olması nedeniyleydi." dedi.

K. Kılıçdaroğlu, siz bana destek verin, ben de sizin isteklerinizi karşılayayım, demeye gelen sözler etmiş oluyor

Burada defalarca yazdık... Ak Parti iktidarı bir zamanlar PKK'yla kol kolaydı. "Çözüm=Çözülme" döneminden bahsediyorum. O dönem iyi anlaşılmalı. İktidar, PKK ne isterse verdi, bir an geldi, PKK/HDP tarafı "Özerklik istiyoruz." dedi. Hendekler kazdılar, duvarlar ördüler, bildiklerini okudular. Çok insanımızı katlettiler. Hadi diyelim bir mesele var; o meselenin muhatabı olarak ABD uşaklarını görürseniz, baştan kaybedersiniz.

Saray'ın HÜDA PAR'a yanaşması, rakibinin HDP'ye yanaştığı gibi tesir etmez. HÜDA PAR'ın nüvesi Hizbullah daha önce silahlıydı. Belli bölgede, üstelik yer yer devletin de desteğiyle, hususiyetle PKK'lıların üzerine gitti. Çok insan öldürdü. Biri de HDP'nin önceki partilerinden DEP Milletvekili Mehmet Sincar'dı. Şimdi sadece partileri var. Şu an için silah kullanmıyorlar. Ama HDP/PKK tarafı öyle mi? PKK, ardına ABD'yi almış, saldırdıkça saldırıyor.

R. T. Erdoğan, HÜDA PAR'ı övmede sınır tanımıyor: "HÜDA PAR'a yakıştırılmak üzere çirkinlikler var. HÜDA PAR bunları kabul etmiyor, bizim terörle hiçbir ilgimiz olmaz diyor, tamamen yerli ve millî yapı." diyor

R. E. Erdoğan, bu parti için "Tamamen yerli ve millî" derken bu partinin genel başkanlığını yürüten zatın ekranlarda yaptığı açıklamaları hiç dinlememiş veya kulak ardı etmiş. "Türk bayrağı demeyelim." diyen bu partinin başkanı.

HDP'liler partilerinin kesinkes kapatılacağını anlamış olmalılar. Milletvekili seçimlerine Yeşil Sol Parti olarak gireceklerini açıkladılar. Hâlbuki HDP'nin yedek partisi Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) var.

Neden Yeşil Sol Parti? Yeşilleri ve sol kanadı içlerine alırken adı da konsun, istiyorlar. Bu parti, yeni değil. 2010'da kurulmuş. 2012'de bir "bildirge" yayınlamışlar, savundukları fikirleri, "İşçilerin, işsizlerin, emekçilerin, çiftçilerin, çevrecilerin, ekolojistlerin, kadınların, gençlerin, LGBT bireylerin ve bütün düzen muhaliflerinin ortak politik hattını örgütlemeyi; Kürt halkının, Aleviler'in, Müslüman olmayan azınlıkların taleplerini ortaklaştırmayı, mücadeleyi bir öncelik hiyerarşisi gözetmeden birleştirerek geliştirmeyi hedefleyen..." diye sıralamışlar.

Evlere şenlik hedefler... Hedefler sıralamasında öyle bir mana çıkıyor ki, Müslüman da Türk de bir kenarda dursun. Zaten ne olduysa "Türküm", "Müslümanım" diyenden olduğu mantığını yürütmüşler.

Bu seçim çok şeyi değiştirecek.