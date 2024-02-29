Seçmen bilgi kağıtları bugün dağıtılmaya başlanacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 1 Aralık 2023'te ilan ettiği seçim takvimi işlemeye devam ederken bugüne kadar seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 36 olarak belirlendi. Yenilik Partisi ile Genç Parti'nin seçimlere katılmayacağını YSK'ye bildirmesi sonrası bu sayı 34'e düşmüş oldu.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar da 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim ederken seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 27 Ocak'ta YSK Başkanlığı'nda yapılan kura çekimiyle ortaya çıktı.

Takvim kapsamında, vatandaşların nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıtlarının bugün itibarıyla döküm ve dağıtımına başlanacağı açıklandı.

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı, 24 Mart Pazar günü tamamlanacağı ifade edildi.

Bilgi kağıdı yanında bulunmayan seçmenin de oy kullanabileceği açıklandı.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet'ten, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebileceği belirtildi.