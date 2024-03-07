İstanbul'da seçmen sayısı düştü! En fazla oyu hangi ilçe kullanacak?

İstanbul’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 11 milyon 314 bin 516 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Bu, geçen yıl gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nden 36 bin 455 kişi daha az anlamına geliyor.

Seçimlerde, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar belirlenecek. Seçime 24 gün kala, İstanbul İl Seçim Kurulu sandık kurulu başkanları ve üyelerini belirleme ve oy pusulalarını ilçe seçim kurullarına gönderme gibi işlemler için çalışmalarını hızlandırdı.

Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80’i İstanbul’da bulunuyor ve bu yıl şehir genelinde 33 bin 228 sandık okullara yerleştirilecek. Geçen yıl 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde İstanbul’da 11 milyon 350 bin 971 kişi oy kullanmıştı. Adalar ilçesinde en az, Esenyurt ilçesinde ise en fazla seçmen bulunuyor; Adalar’da 13 bin 682, Esenyurt’ta 642 bin 455 kişi oy kullanacak.

İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İl Seçim Kurulu’na, geçen yıl İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin başkanlık edecek.

İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş ve İstanbul 7. İş Mahkemesi Hakimi Hamza Emre de kurul üyeliklerine devam edecekler. Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Sarıdemir Mahallesi, bu seçimde sadece 8 seçmenin oy kullanacağı İstanbul’un en az seçmenin bulunduğu mahallesi olacak.

HANGİ PARTİLER YARIŞIYOR?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde İstanbul’da yarışacak olan partiler ve adaylar şunlardır:

• Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

• Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

• İYİ Parti: İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu.

• Saadet Partisi: 2023 seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilen Birol Aydın.

• Gelecek Partisi: Saadet Partisi ile ortak aday olarak Birol Aydın.

• Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi): Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni.

• Zafer Partisi: Ülkü Ocakları eski başkanı Azmi Karamahmutoğlu.

• Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz.

• Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güner.

• Liberal Demokrat Parti (LDP): Bağımsız aday Merve Karataş.

• Memleket Partisi: Berk Hacıgüzeller.

Bu seçimlerde toplam 52 aday yarışacak ve bunlar arasında 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday bulunuyor.