SEC’ten spot Ethereum ETF’ler için kritik hamle

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SEC’ten spot Ethereum ETF’ler için kritik hamle

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) için başvuran tüm şirketlere onay verdiğini duyurdu. SEC Ocak ayında da spot Bitcoin ETF’lere onaylamıştı. Spot Bitcoin ETF’lerine toplam net girişler 12 milyar doları gördü.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Ether ETF’lerinin işlem görmesi amacıyla başvuran tüm şirketlere onay verdiğini açıkladı. SEC, BlackRock, Fidelity, Invesco ve Ark Invest'in de aralarında bulunduğu çeşitli gruplara yönelik Ethereum blok zincirinin yerel kripto para birimi olan Ethereum'a yatırım yapan ETF'leri destekleyen kural değişikliklerine onay verdi.

İKİNCİ ONAY TURU

Ürünlerin piyasaya sürülebilmesi amacıyla ikinci bir onay turuna ihtiyaç olacak.

Bloomberg ETF Analisti James Seyffart karara yönelik, “Bu karar işlemlerin hemen yarın başlayacağı anlamına gelmiyor. Bu yalnızca 19b-4 onayı. S-1 belgelerinin de onaylanması gerekiyor ve bu zaman alacak. Birkaç hafta veya daha uzun sürebilir.” İfadelerini kullandı.

Tüm bu gelişmeler ışığında Bitcoin saat 14.35’te 37.346 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum ise aynı saat diliminde 3.695 dolar bandında toparlanma denemelerinde bulunuyor.

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