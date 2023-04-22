Seda Sayan bir kez daha bıçak altına yattı! "Lolita olacağım"

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Seda Sayan son olarak 'Lolita Lift' adı verilen bir işlem yaptırmak için harekete geçti. Sayan, o anları sosyal medyadan da paylaştı.

Seda Sayan bir kez daha bıçak altına yattı! "Lolita olacağım"

Daha önce sayısız estetik operasyon yaptıran Seda Sayan, Ramazan Bayramı'nda da boş durmadı. Geçtiğimiz aylarda 'Fransız Askısı' adlı yüz germe işlemini yaptıran, dudak liftingi yaptıran, silikonlarını yenileten ve gıdısını gerdiren 60 yaşındaki usta isim bu defa Lolita lift operasyonu için bıçak altını yattı.

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O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Estetiklere doymayan Sayan bu defa lolita olacağım dedi ve alt yüz ve gıdısı için lolita lift operasyonu oldu. Sayan, o anları Instagram hesabından yayınladı.

Sayan geçtiğimiz haftalarda da bacaklarına 'Barbie Bebek' estetiği yaptırmıştı.


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