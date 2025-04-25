Seda Sayan gayrimenkul zengini çıktı! Mal varlığı dudak uçuklattı

Düzenleme: Kaynak: Akşam gazetesi
Seda Sayan gayrimenkul zengini çıktı! Mal varlığı dudak uçuklattı

Yaptırdığı estetik işlemlerle gündemden düşmeyen Seda Sayan’ın mal varlığı dudak uçuklattı.

Hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Seda Sayan, gayrimenkul zengini çıktı.

7 KEZ EVLENDİ

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin isminde bir oğlu olan Sayan'ın başından 7 evlilik geçti.

2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten'le evlenen ünlü şarkıcı, bu kez mal varlığıyla olay oldu.

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GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI

Akşam'da yer alan habere göre; Seda Sayan'ın gayrimenkulleri sadece İstanbul'da değil, Londra ve Miami'de varmış.

Duyumlara göre ünlü ismin İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunuyor. Tatil ilçesi Bodrum'da da ise 3 villası bulunuyor. Öte yandan Seda Sayan gayrimenkul yatırımlarını yurt dışına da taşıdı.

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MAL VARLIĞI DUDAK UÇUKLATTI

Londra ve Miami'de de lüks konutlara sahip olan sanatçının, yalnızca kira gelirinden ayda 500 bin TL kazandığı iddia edildi.

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