Seda Sayan Türkiye'yi terk ediyor! Yerleşeceği ülke belli oldu

2022 yılında evlendiği eşi Çağlar Ökten ile birlikte Dubai’ye taşınma kararı aldığı öğrenilen Seda Sayan, bu taşınma sürecinde büyük bir değişim yaşıyor. Türkiye’deki gayrimenkul zenginleri arasında yer alan ve 30’dan fazla lüks dairesi olduğu bilinen Seda Sayan’, Sarıyer’deki villasını satma kararı aldı.

DUBAİ'YE YERLEŞİYOR

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, Dubai’ye yerleşmeye karar verdi. Sabah Gazetesi’nden Bülent Cankurt’un haberine göre, Sayan’ın Dubai’ye taşınma kararında bir kozmetik firmasıyla yaptığı anlaşma etkili oldu. Eşiyle birlikte taşınacağı Dubai’ye gitmeden önce, Sarıyer’deki villa için satışa çıkarma kararı alan ünlü şarkıcı, bu mülk için 7 milyon dolar talep ediyor.

KOMŞULARINA DUYURU YAPTI

Seda Sayan, evini satma kararı almadan önce, komşularına bir mektup göndererek mülkünü satışa çıkaracağını duyurdu. Yazdığı mektupta, "Çok severek oturduğumuz, her santimine emek harcadığımız evimizi satıyoruz. Öncelik siz komşularımızın hakkıdır düşüncesiyle haber vermek istedik" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR HAYAT İÇİN HAZIRLIK

Seda Sayan, 2022 yılında evlendiği 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile birlikte Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da yeni bir hayat kurmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıllarda dekorasyonuna milyonlarca lira harcayarak taşındığı lüks villa, artık bir veda niteliği taşıyor. Sayan ve Ökten çifti, Dubai'de hem iş hem de özel yaşamlarını şekillendirecekleri yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.