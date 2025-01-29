Seda Selek gözaltı sonrası ilk kez konuştu: "Sadece işimizi yaptığımız için suçlandık"

Halk TV'de Neden Sonuç programının Moderatörü Seda Selek, adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Selek, Çağlayan Adliyesi'nin önünde çıkar çıkmaz sevenleri ile kucaklaştı. Selek, sevenleri ile buluştuktan sonra açıklamada bulundu.

Selek, gazeteciliğin suç olmadığını ve tüm haksızlıklara karşı basın olarak üzerine gideceklerini vurguladı.

Selek şunları ifade etti:

Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Saatlerdir burada bekleyen, tanıyan, tanımayan dostlara, izleyicilere ve tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

İnanın içinizde onu hissediyorsunuz, iliklerinizde kadar. Haberleri geliyor, mesajları geliyor, destek mesajları. Öncelikle çok teşekkür ediyorum herkese. Zor bir 24 saat oldu. Ama şöyle, biraz da açıkçası buruk bir haldeyim. Aklım, gönlüm, burada içeride. Çünkü gazeteci arkadaşlarımızla ilgili süreç devam ediyor. Onlarla ilgili de süreci takip ediyoruz. Nasıl bir karar çıkacak? Bunu bekliyoruz.

Yaptığımız iş gazetecilik, habercilik. bunun altını kalın kalın çizmek gerekiyor.

Sormak, sorgulamak, bir yanlış varsa, Bir adaletsizlik varsa orada olmak ve onun üzerine gitmek bizim işimiz. Ve biz sadece işimizi yaptığımız için suçlandık, suçlanıyoruz. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Bu son 24 saatte yaşadıklarımızdan kendi özelimde, kendi yaşadıklarımızı açıkçası konuşmak, ön plana koymak istemiyorum.

Bu ülkede işini yaptığı için, gazetecilik yaptığı için suçlanan, aylarca cezaevinde kalan arkadaşlarım varken, bu ülkede hak arayışı, adalet arayışı diye sokakta olan, adalet talep eden ve bunun için haksız yere içeride aylardır, yıllardır yatan birçok insan varken, bu kadar ağır bedel ödenmişken, ben bu son 24 saati yine söylüyorum kendi öz elimde, kendimle ilgili kısmını konu etmek istemiyorum.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Gazetecilik suç değildir. Eleştirmek, soru sormak, sorgulamak, özgür basın talep etmek, hepimizin tüm vatandaşların, tüm Türkiye'nin ortak talebidir ve bu ortak talepte bir araya gelmek ve daha güçlü ses çıkarmak dileğiyle herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.