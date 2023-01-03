Sedanur'dan umut kesilmedi 

İHA'nın haberine göre, Gazipaşa ilçesinde 24 Kasım Perşembe günü ortadan kaybolan Sedanur Uludağ’ın (21) ailesinin, kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulunmasının ardından arama çalışması başlatıldı.

41 gündür haber alınamayan genç kızın, Koru Sahili’nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıktı. Arama çalışmalarını Koru Sahili’nde yoğunlaştıran polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, genç kızı bulmak için seferber oldu.

Genç kızın şemsiyesinin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, dalgıçların ve özel eğitimli kadavra köpeklerinin katılımıyla arama faaliyeti gerçekleştirdi ancak genç kıza ulaşamadı.

"GÜCÜM KALMADI"

Kızından gelecek cevabı bekleyen anne Gülsüm Uludağ, "Kuzum bugün 41 gün oldu. Sesimi duyuyorsan lütfen çık kızım. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Ne olursun, bizi duyuyorsan bize cevap ver. Hepimiz seni bekliyoruz. Ne yapacağımı şaşırdım ben. Sen beni unutmuş olamazsın. İnanmıyorum yani senin beni unuttuğuna. Ne olursun cevap ver kuzum. Allah’ın aşkına yaşıyorsan bir cevap ver" dedi.

"PERİŞANIZ"

Kızının kaybolduğu günden bu yana perişan olduğunu dile getiren baba Cevdet Uludağ, "Kızım sesimi duyuyorsan lütfen bizi bir ara, bir sor. Mutlaka bir şey yap. Bir haber bekliyoruz. Biz 41 gündür perişanız. Çoluk çocuk bütün hepimiz perişanız. Yani gece uykusu yok, yemenin içmenin tadı tuzu yok. Hayat bomboş. Mutlaka biz senden haber bekliyoruz. Sağ olduğunu bilelim. Mutlaka bir haber ver. Hayırlı haberlerini bekliyoruz" diye konuştu.