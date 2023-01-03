3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sedanur'dan umut kesilmedi 

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 41 gün önce kaybolan ve haber alınamayan Sedanur Uludağ'dan umudunu kesmeyen ailesi kızlarına seslendi. Sedanur’un yaşadığına inan anne ve babası, yetkililerden yardım istedi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 13:05
Takip Et

Sedanur'dan umut kesilmedi 

Sedanur'dan umut kesilmedi 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Gazipaşa ilçesinde 24 Kasım Perşembe günü ortadan kaybolan Sedanur Uludağ’ın (21) ailesinin, kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulunmasının ardından arama çalışması başlatıldı. 

41 gündür haber alınamayan genç kızın, Koru Sahili’nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıktı. Arama çalışmalarını Koru Sahili’nde yoğunlaştıran polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, genç kızı bulmak için seferber oldu. 

Genç kızın şemsiyesinin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, dalgıçların ve özel eğitimli kadavra köpeklerinin katılımıyla arama faaliyeti gerçekleştirdi ancak genç kıza ulaşamadı.

"GÜCÜM KALMADI"

Kızından gelecek cevabı bekleyen anne Gülsüm Uludağ, "Kuzum bugün 41 gün oldu. Sesimi duyuyorsan lütfen çık kızım. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Ne olursun, bizi duyuyorsan bize cevap ver. Hepimiz seni bekliyoruz. Ne yapacağımı şaşırdım ben. Sen beni unutmuş olamazsın. İnanmıyorum yani senin beni unuttuğuna. Ne olursun cevap ver kuzum. Allah’ın aşkına yaşıyorsan bir cevap ver" dedi.

"PERİŞANIZ"

Kızının kaybolduğu günden bu yana perişan olduğunu dile getiren baba Cevdet Uludağ, "Kızım sesimi duyuyorsan lütfen bizi bir ara, bir sor. Mutlaka bir şey yap. Bir haber bekliyoruz. Biz 41 gündür perişanız. Çoluk çocuk bütün hepimiz perişanız. Yani gece uykusu yok, yemenin içmenin tadı tuzu yok. Hayat bomboş. Mutlaka biz senden haber bekliyoruz. Sağ olduğunu bilelim. Mutlaka bir haber ver. Hayırlı haberlerini bekliyoruz" diye konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
1
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
2
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
3
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
4
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
5
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
6
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
7
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Evli genç kadın sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı
﻿Evli genç kadın sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı
﻿Evli genç kadın sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı
﻿Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 383 uzman personel alacak
﻿Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 383 uzman personel alacak
﻿Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 383 uzman personel alacak
﻿Adalet Bakanlığından hasta hükümlüler için genelge
﻿Adalet Bakanlığından hasta hükümlüler için genelge
﻿Adalet Bakanlığından hasta hükümlüler için genelge
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.