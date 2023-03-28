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Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme

Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 'Köfteci Yusuf' davasında sanıkların yargılama sürecine bugün devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık Sedat Peker hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararlarının devamına, bazı sanıkların duruşmalardan bağışık tutulmasına yönelik taleplerin ise reddine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 16:28
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Sedat Peker de yargılanıyordu. Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme

Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
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Aralarında Sedat Peker'in de bulunduğu tutuksuz 19 sanığın yargılandığı 'Köfteci Yusuf' davasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatlarından bazıları katıldı.

SEDAT PEKER HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

Mahkeme başkanı, Sedat Peker hakkındaki kırmızı bülten ve yakalamanın infaz edilmediğinin anlaşıldığını, haklarında dava açılan sanıklardan Cengiz V.'nin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunmalarını yapan bazı sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat ve duruşmalardan bağışık tutulma (mahkeme salonunda bulunmaktan muaf olma) talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Sedat Peker hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararlarının devamına, bazı sanıkların duruşmalardan bağışık tutulmasına yönelik taleplerin ise reddine karar verdi.

DAVA ERTELENDİ

Ayrıca, başka bir davadan tutuklu Remzi Y.'nin gelecek celse SEGBİS'le hazır edilmesi için Afyonkarahisar'daki cezaevine müzekkere yazılmasına ve bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı ekim ayına erteledi. (AA)

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