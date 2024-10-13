Sedat Peker gündeme getirmişti! Efsane İçişleri Bakanı yabancı mafyaya karşı alınacak tedbiri açıkladı

Fatih Erboz / Yeniçağ / Özel Haber

Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan son zamanlarda suç örgütlerinin sığınmacılar üzerinden Türkiye’de faaliyet göstermesinin Türk toplumunun tüm değerlerini ve Türkiye’nin yapısını tehdit ettiğini söyledi.

Tantan, “Bu konuda yapılacak ilk iş; daha önce imzalanan geri kabul antlaşmasının iptal edilerek gelen sığınmacıların geri gönderilmesini sağlamaktır. Bunun dışında okulların çevresinde önlem almak önemli. Diğer bir boyut ise eğitim konusu. Kolluk güçleri ellerinden geleni yapar ama iktidarın sığınmacılar konusunda atacağı tedbir yöntemleri ile bu desteklenmeli. Kısa vadede çözüm bunlar” dedi.

"SIĞINMACILARIN SUÇ DÜNYASINDA OLAN YAPILARINI KALDIRMALI"

Türkiye’nin içinden geçtiğimiz süreçte sığınmacıların suç dünyası içeresine girmelerinden dolayı büyük sıkıntı çektiğini belirten Tantan, “İlk olarak atılacak adım geri kabul antlaşmasının iptal edilmesidir. Bu antlaşma iptal edilerek önemli bir adım atılmış olur. Bu antlaşma iptal edilmezse sadece kolluk güçlerinin alacağı tedbirlerle sorunu çözmek hiç de kolay olmaz. Bunun dışında bunların toplumun içinde suça karışmalarını engellemek de çok önemlidir. Sığınmacıların örgütlü bir şekilde suç dünyasında olan yapılarını ortadan kaldırmak gerekiyor” diye konuştu.

ÇARPICI EĞİTİM VURGUSU

Özellikle sınır illerinde Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere suç yapılarının örgütlü biçimde hareket ettiklerini ifade eden Tantan, şunları söyledi: “Geri kabul antlaşması iptal edildikten sonra sınırların tamamıyla kapatılması gerekiyor. Sığınmacıların Türkiye’ye girişini tamamıyla engelleyemezseniz suç organizasyonlarını karışmalarını ortadan kaldıramazsınız. Okulların etrafında önlem almak çok önemli. Bunun yanı sıra eğitim sistemini de düzeltmeniz gerekiyor. Ümmet anlayışını süratle terk etmek gerekiyor. Türk milletine zarar veren tüm olguları ortadan kaldırabilmenin önemli bir adımı olacaktır. Buna suç da dahil. Bunları yapmazsanız sadece kolluk güçlerinin çalışmasına bırakırsanız o zaman istediğiniz sonucu alamazsınız.”