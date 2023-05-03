Sedat Peker ile Sergen Yalçın'ın konuşması ortaya çıktı: Abi şimdi sırası mıydı

Gazeteci Erk Acarer'in kitabı Aslan Avı'nda yer alan Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonu olan Sergen Yalçın ile Sedat Peker'in konuşması dikkat çekti.

Sedat Peker ile Sergen Yalçın'ın konuşması ortaya çıktı: Abi şimdi sırası mıydı

Gazeteci Erk Acarer’in kaleme aldığı, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in ifşalarının anlatıldığı “Aslan Avı” Destek Yayınları tarafından yayımlandı.

Kitabın bir bölümünde yer alan, 16 Mayıs 2021'de Süper Lig'de Beşiktaş ile şampiyonluğunu ilan eden teknik direktör Sergen Yalçın ile Sedat Peker'in konuşması, dikkatleri çekti.

“ABİ ALLAH AŞKINA BU HAFTA BARİ VİDEO YAYIMLAMASAYDIN”
Kitabın “Sergen Yalçın’dan Peker’e: ‘Şimdi Sırası mıydı?’” başlıklı bölümünde anlatılar da dikkat çekti. Bu bölümde, 16 Mayıs 2021 tarihinde Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın’ın, Sedat Peker ile konuşmasından bahsedildi.

Peker’in paylaşımları üzerine gündem olduğu günlerde şampiyon olan Beşiktaş’ın teknik direktörü Yalçın’ın Peker’i telefonla aradığı anlatıldı. Yalçın’ın Peker’e, “Abi Allah aşkına bu hafta bari video yayımlamasaydın” dediği ifade edildi.

Kitabın o bölümünde yer alan kısım şu şekilde;

''Peker, 3’üncü videosunu yayımladığı hafta yani, 16 Mayıs 2021 tarihinde Süper Lig’de Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. Siyah- beyazlı camianın coşkusu ve videoları bile Peker’in gerisinde kalmıştı. Takımın teknik direktörü olan Sergen Yalçın, Peker’i aradı ve “Abi Allah aşkına, bu hafta bari video yayımlamasaydın. Bizim şampiyonluk boşa gitti. Herkesin gündeminde yine senin videon var. Bu kadar önemli şeyleri, bizim şampiyonluğa denk getirecek dönemi mi buldun?” diye sorup, gülerek sitem etti.''

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