Türkiye’de “suç örgütü lideri” iddiasıyla suçlanan Sedat Peker hakkında 5 farklı suçtan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde; 2 ayrı suçtan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Yurt dışında olan Peker için 1 Şubat 2022 itibarıyla 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkartılmış, iptal için açılan davalar ise reddedilmişti.

Yurtdışında olan Peker’in Türkiye’de şehit ailesine ev alması, gazi polisin tedavisini üstlenmesi gibi olaylar Meclis gündemine de geliyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Öldürülen Ahmet Minguzzi’nin ailesini mahkemede ve sokakta Peker koruyor” dedi. CHP’li Salih Uzun “Peker’in avukatının, Minguzzzi’nin avukatlığını üstlenmesinden sonra aileye tehditlerin durduğunu” söyledi.

ROJİN CİNAYETİ İÇİN 25 MİLYON LİRALIK HEDİYE

Sedat Peker, Sözcü yazarı Saygı Öztürk ile bir röportaj gerçekleştirdi. Peker, Rojin Kabaiş olayına dair açıklamalarda bulundu. Rojin’in Adli Tıp Kurumu’ndaki raporu hatırlan Peker, “ikinci adli tıp raporu çıktıktan sonra şüpheye yer bırakılmayacak şekilde Rojin kardeşimizin birden fazla insan tarafından tecavüze uğrayıp katledildiği anlaşıldı. Baba Nizamettin Bey en başından itibaren bu olayı bilenlerin üniversiteden ya da çalıştıkları işten atılma korkusuyla, başlarına bir şey gelir endişesiyle konuşamadıklarını söylüyordu” ifadelerini kullandı.

Peker, Rojin cinayeti için 25 milyon liralık hediye koydu. Peker, “Saygı abi sizinle yapmış olduğum bu röportaj vasıtasıyla Türkiye kamuoyuna şunu açıkça söylemek isterim: Rojin kardeşimizin cinayetini aydınlatacak bilgi, belge ve delili kim sağlarsa kendisine 25 milyon lira tarafımdan hediye olarak verilecektir” dedi.

Peker’in açıklamasından bir gün önce ise bir tanığın ifade vermesi ise dikkat çekiyor. Tanık, yolun karşısında bekleyen bir araç olduğunu ve aracın içinde genç bir erkeğin daha bulunduğunu belirterek, "Kızla birlikte o araca bindiler. Nereye gittiklerini bilmiyorum" dediği aktarıldı.

FATİH ALTAYLI’YA MEKTUP

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı ile geçmiş zamanda gerildiklerini ve davalık olduklarını hatırlatan Peker, “Yine sizin bu röportajınız sayesinde tüm kamuoyunun öğreneceği şu tavrı sergiledim. Kendisine bir mektup yazdım. Avukatım Ersan Barkın bu mektubu Sayın Fatih Altaylı’ya cezaevinde iletti” şeklinde konuştu. Mektup içeriğinden de bahseden Peker şunları dile getirdi:

“Aramızda çok uzun yıllardır sorunlar olduğunu, bu sorunlarda kimin haklı kimin haksız olduğunu aramadığım tarzında cümleler yazdım. 2004’te cezaevine girerken basında aylarca süren haksızlığa maruz kaldığımı, birçoğu tanıdığım gazeteciler oldukları halde yolladığım düzeltme yazılarını yayınlamadıklarını, bir tek kendisinin düzeltme hakkımı kullandırdığı için aramız her ne kadar kötü olsa da kendisine içten içe hep saygı duyduğumu söyledim. Kendisinin dik kafalı biri olduğunu, başta ben olmak üzere kimseden bir yardım istemeyeceğini bildiğimi ancak yine de ceza yatmış biri olarak söylemek zorunda olduğumu, kendisi için yapabileceğim bir şey olursa bundan şeref duyacağımı söyledim.”

“KENDİMİ DEVLETİMİZİN YANINDA BİR SU DAMLASI OLARAK KABUL EDERİM”

Muhalefet tarafından “Ülkede adaleti Sedat Peker sağlıyor. Devlet acze düşünce Sedat Peker devreye giriyor” dillendirilen sözlere de yanıt veren Peker, “Öncelikle Türkiye’nin gündeminde devamlı yer bulmak için özel bir gayretimin olmadığını söylemek isterim. Sorunuzda geçen konuları ben de gördüm. Bu konuda söyleyeceğim tek şey, çok üzgün olduğumdur. Ben Yüce Türk Devleti’ni okyanus olarak görür, kendimi ise yüce devletimizin yanında bir su damlası olarak kabul ederim” ifadelerini kullandı.

AKP İKTİDARI KENDİ ZENGİNLERİNİ YARATTI

Yeni nesil mafyalara dair AKP iktidarını işaret eden Peker, “Kendini laik olarak adlandıran insanların kısmen şımarıklığı, kısmen de aşırıya kaçan bazı uygulamaları yüzünden (türban konusu gibi) tepki olarak dini hassasiyeti olan AK Parti hükümetini iktidar yaptılar. 20 yıldan fazla süren AK Parti iktidarı da misilleme olarak kendi zenginlerini yaratıp devlette kendi kadrolarını oluşturmaya çalıştı” dedi.

Ülkenin üçe ayrıldığını belirten Peker, “Ülkemizin bu şekilde ikiye ayrıldığı söyleniyor. Ben ise ülkemizin üçe ayrıldığına inanıyorum. Nesiller boyu fakir olan, tek öncelikleri gördükleri diğer varlıklı aileler gibi yaşamak isteyen bir kesim var. Fakirlik bu kesimin DNA’sına kadar adeta işlemiş gibi. Dedelerinin babaları fakir, dedeleri fakir, babaları fakir, kendileri fakir” şeklinde konuştu.

Yeni nesil mafyalar için çözüm yolunun yoksulluğu kaldırmak olduğunun altını çizen Peker, bu kişilerin zengin olduğunu sandığı kesimden haraç kestiğini söyledi. Bu sistemin 1980 yılında Brezilya’da çıktığını belirten Peker, “Devlet görevinden şu veya bu sebeple ayrılmış asker ve polislerin bu gençlik yapılarıyla temasları daha örgütsel hale geldiğinde Kolombiya’da, Meksika’da yaşanan gerçek kartellerin Türkiye’de oluşmasının bence uzak tarihlerde olmadığını söylemiştim. Aynı fikirdeyim. İnşallah siyasi irade ve yüce devletimiz en iyi çözümü oluşturabilirler” dedi.